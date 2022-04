Samsung: Beta-Test für Android 13 mit One UI 5.0 ab Juli

Nachdem Google bereits einige Beta-Versionen für seine Pixel-Phones vorge­legt hat, startet bald auch Samsung mit der Arbeit an einer Android 13-Beta mit One UI 5.0. Die Test­phase beginnt voraus­sicht­lich im Juli.

Samsung startet Testphase für Android 13 mit One UI 5.0 im Juli 2022

Bild: Samsung / teltarif In den letzten Monaten kamen wir bereits in den Genuss einiger Android 13-Entwick­ler­vor­schauen für Pixel-Phones und den Android-Emulator. Laut SamMobile bereitet sich nun auch Samsung auf die kommende Android-Version vor.

Demnach will der Tech­nolo­gie­riese inner­halb der nächsten drei bis vier Monate mit dem Open-Beta-Test von Android 13 und der haus­eigenen Benut­zer­ober­fläche One UI 5.0 beginnen.

One UI 5.0-Test­phase startet voraus­sicht­lich im Juli

Samsung startet Testphase für Android 13 mit One UI 5.0 im Juli 2022

Bild: Samsung / teltarif Etwa im Juli soll die Open-Beta-Test­phase starten. Bis zur Veröf­fent­lichung der finalen Version haben Entwickler und Hersteller die Möglich­keit, eine weit­gehend fehler­freie Firm­ware zu gene­rieren. Wie bei Android 13 für Pixel-Phones werden in dieser Zeit vermut­lich einige Beta-Versionen mit One UI 5.0 heraus­kommen.

Den offi­ziellen Release von One UI 5.0 auf Basis von Android 13 setzt Samsung für das Ende dieses Jahres oder den Anfang des nächsten Jahres an.

One UI 5.0 kommt auf zahl­reiche Samsung-Phones und -Tablets

Das finale Update soll laut SamMobile mit „dutzenden“ Smart­phones und Tablets von Samsung kompa­tibel sein. Wie üblich haben die neuesten High-End-Geräte Vorrang, sodass wir damit rechnen, zuerst das Galaxy Z Fold 4 und Z Flip 4 oder die Galaxy S22-Reihe auf der Android 13-Liste zu sehen. Ältere Modell­reihen, wie beispiels­weise die Galaxy S21-Serie, rücken nach.

Dass die Umset­zung der Zeit­pläne für Updates nicht immer mit den guten Vorsätzen oder Ankün­digungen über­ein­stimmt, hat uns die Vergan­gen­heit nicht nur bei Samsung, sondern auch bei anderen Herstel­lern gelehrt. Fest steht jedoch, dass der Beginn der Arbeit an der neuen Firm­ware für den Hoch­sommer 2022 ange­setzt wurde.

One UI 4.1.1 als mögli­cher Verzö­gerungs­faktor

Ein mögli­cher Brems­klotz könnte die paral­lele Arbeit an One UI 4.1.1 sein, das Samsung in erster Linie für kommende Fold­ables entwi­ckelt, und das insge­samt nur auf wenige Geräte kommen soll, während der Einsatz von One UI 5.0 für eine breite Palette von Smart­phones aus den letzten zwei bis drei Jahren geplant ist.

So steht sogar noch das Galaxy S10 Lite auf der Liste der Tele­fone, für die das 5.0-Update vorge­sehen ist. One UI 4.1.1 soll noch vor One UI 5.0 heraus­kommen.

Mit dem Galaxy M53 5G bringt Samsung ein Smart­phone mit einer 108-MP-Kamera und Dimen­sity 900 heraus. Mehr darüber lesen Sie in einer weiteren News.