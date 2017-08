Tauschaktion fürs Samsung Galaxy S8: So gut sind die Angebote

Samsung hat eine Promo-Aktion gestartet, bei der Käufer des Galaxy S8 (Plus) an einer Rückkauf-Aktion ihres Altgerätes teilnehmen können. Wir haben die Angebote mit denen anderer Rückkauf-Portale verglichen.

Samsung startet Tauschaktion Heute startet Samsungs neue Promo-Aktion, bei der Käufer des Galaxy S8 und S8 Plus in der Single- oder Dual-SIM-Variante an einer speziellen Rückkauf-Aktion ihres Altgerätes teilnehmen können. Voraussetzung ist, dass sie ihr Gerät aus der S8-Familie bis zum 16. September erwerben und es bis zum 30. September auf der Aktionsseite registrieren. Im Falle eines erfolgreichen Altgerätverkaufs über das Partnerportal Teqcycle erhalten die Teilnehmer noch einen Gutschein in Höhe von 20 Euro, den sie im Online-Shop von Samsung einlösen können. Er gilt nur für Artikel aus der Kategorie Mobile, ist nicht übertragbar und nur bis 31. Dezember bei einem Mindestbestellwert von 80 Euro einlösbar.

So funktioniert die Rückkauf-Aktion

Auf dem Rückkaufportal Teqcycle können Nutzer anhand der IMEI oder der Modellbezeichnung ihres alten Smartphones sowie unter Angabe einiger Fragen zum Zustand des Gerätes dessen Wert schätzen lassen. Sind sie mit dem Angebot zufrieden, wird das Smartphone an Teqcycle geschickt und vor Ort nochmals geprüft. Das Einsenden der Originalverpackung oder des Zubehörs ist nicht notwendig. Stimmen die Angaben des Besitzers zum Zustand des Smartphones, kauft Teqcycle ihnen das Gerät zum angegeben Betrag ab. Anderenfalls wird ein Gegenangebot gemacht, das die Smartphone-Besitzer auch ablehnen können. In diesem Fall erhalten sie ihr Altgerät kostenfrei zurück. Die Abwicklung des Verkaufs soll laut der Aktionsseite bis zum 14. Oktober abgewickelt sein.

Samsung/Teqcycle im Vergleich

Teqcycle wirbt für sein Rückkauf-Programm mit folgenden Punkten: Eventuell auf dem Smartphone verbliebene Daten werden rückstandslos gelöscht, sodass die neuen Besitzer keinen Zugriff auf eventuelle Daten des Altbesitzers haben. Teqcycle stellt Verkäufern ein Gutachten zur Verfügung, in dem eventuelle Differenzen zwischen der ursprünglichen Bewertung des Gerätes und dem nach der Prüfung angebotenem Ankaufspreis dargestellt werden. Das Unternehmen zahlt einen tagesaktuellen Preis, das bedeutet, die Preisvorschläge für ein zu verkaufendes Smartphone können sich ändern. Ein Vorteil von Teqcycle ist, dass sie auf die Einsendung von Zubehör verzichten.

Doch wie schneiden die Angebote von Teqcycle im Vergleich zu denen anderer Rückkaufportale ab? Wir haben einige Stichproben gemacht, wobei wir im Sinne eines fairen Vergleichs jeweils von einem sehr guten Zustand des Gerätes ausgehen. Zu beachten ist, dass nur Samsung/Teqcycle auf die Einsendung von Zubehör verzichtet, bei allen anderen Portalen muss das Original-Zubehör zum eingesendeten Gerät vorhanden und voll funktionstüchtig sein.

Vergleichen wir die Angebote, die Samsung für Altgeräte in sehr gutem Zustand ausgibt, so liegen diese zumeist hinter denen anderer Rückkauf-Portale zurück. Zwar erhalten Kunden zusätzlich einen 20-Euro-Gutschein für den Samsung-Shop, doch sind die hier angebotenen Produkte zumeist teurer als bei anderen Händlern wie Amazon oder Media Markt/Saturn.

Dennoch kann sich die Teilnahme an der Tauschaktion von Samsung lohnen. Vor allem bei Geräten mit leichten Gebrauchsspuren werden zum Teil große Unterschiede in den angebotenen Kaufpreisen deutlich. So gibt Teqcycle für ein Galaxy S7 mit leichten Kratzern am Glas und am Metallrahmen noch ein Angebot von 260 Euro aus. Rebuy zahlt nur knapp 193 Euro für ein Modell in gleichem Zustand.

Die angegebenen Summen sind allerdings nicht fix, da - wie beschrieben - das endgültige Angebot erst nach Einsendung und Prüfung des Altgerätes erfolgt. Und häufig wird dem Nutzer hierbei ein geringerer Verkaufspreis vorgeschlagen als zunächst veranschlagt.

Das Galaxy Note 8 wurde unlängst vorgestellt. Das neueste Smartphone kommt mit Stylus und wird von teltarif.de aktuell verlost. Zu gewinnen ist das Galaxy Note 8 mit 64 GB und in der Farbe Schwarz. Das Gewinnspiel ist am 9. August gestartet und läuft bis zum 30. September.