Motorola Frontier: Samsungs 200-MP-Kamera gesichtet

Nicht selten ist Xiaomi der erste Hersteller, der eine tech­nische Inno­vation in einem seiner High-End-Smart­phones verbaut. Einem Foto nach, das angeb­lich das Fron­tier mit Samsungs 200-MP-Kamera auf dessen Rück­seite zeigt, könnte dieses Mal jedoch Moto­rola das Rennen um das erste Gerät mit dem HP1-Sensor machen.

Eigent­lich hätten wir das Debüt der welt­weit ersten 200-MP-Smart­phone-Kamera, die Samsung im letzten Jahr vorge­stellt hat, auf einem Xiaomi-Smart­phone erwartet. Ein jüngst im Netz aufge­tauchtes Foto lässt jedoch vermuten, dass Moto­rola das Rennen um das erste Smart­phone macht, in dem der ISOCELL-HP1-Sensor verbaut ist.

Das Bild, auf dem die Hoch­leis­tungs-Kamera zu sehen ist, wurde über das chine­sische Social-Media-Netz­werk Weibo und später über Twitter verbreitet und zeigt die Rück­seite des Moto­rola Flagg­schiffs Fron­tier. Die Tatsache, dass dieses wahr­schein­lich mit dem HP1-Sensor ausge­stattet sein wird, ist an und für sich nichts Neues.

Riesiges Kame­ramodul über dem Moto-Logo

Bild vom angeblichen Motorola Frontier mit Samsungs 200-MP-HP1-Kamera.

Bild: @fenibook / Weibo Im riesig wirkenden Kame­ramodul über dem Moto-Schriftzug befinden sich drei Sensoren nebst einem Blitz. Daneben sehen wir eine Beschrif­tung, die der Kamera das HP1-Label, einen Bild­sta­bili­sator (OIS – Optical Image Stabi­liza­tion) und eine f/2.2-Blende beschei­nigt.

Grund­lage der Tech­nologie, die im 200-MP-ISOCELL-HP1-Sensor zum Einsatz kommt, ist eine Pixel­größe von 0,64 Mikro­metern. Diese ermög­licht eine über­durch­schnitt­lich hohe Auflö­sung. In seinem neuen Sensor wendet Samsung außerdem das Pixel-Binning-Verfahren „ChameleonCell“ an, das sich, wie der Name vermuten lässt, den jewei­ligen Licht­ver­hält­nissen anpassen soll.

Entgegen ursprüng­licher Annahmen, Samsung würde den HP1-Sensor zuerst in seinem Galaxy S22 Ultra verbauen, wählte der südko­rea­nische Hersteller für diesen Boliden denselben 108-MP-ISOCELL-HM3-Sensor aus, der auch schon im Galaxy S21 Ultra zum Einsatz kam.

Wird Samsung den HP1-Sensor auch in eigenen Smart­phones verbauen?

Warum über­lässt Samsung den Einstand seiner High-End-Sensoren bisweilen lieber anderen Herstel­lern wie zum Beispiel Xiaomi, anstatt sie zunächst einmal in einem seiner eigenen Geräte zu verbauen? An dieser Stelle können wir natür­lich nur mutmaßen: Scheinbar setzt der Tech­nik­riese bei der Kame­raaus­stat­tung seiner Flagg­schiffe lieber auf altbe­währte Qualität und über­lässt das Rennen um die Mega­pixel den anderen Firmen. Hat sich eine Kamera dort als gut erwiesen, darf sie auch in einem der hoch­prei­sigen Samsung-Geräte Einzug nehmen.

So könnte es durchaus sein, dass wir den HP1-Sensor in der nächsten Galaxy S-Serie oder einem der neuen Samsung-Fold­ables sehen werden. Das sind jedoch nur Vermu­tungen, ebenso, wie wir derzeit noch nicht wissen, ob es sich beim Foto vom Moto­rola Fron­tier mit der 200-MP-Kamera tatsäch­lich um einen Prototyp oder um einen Fake handelt.

