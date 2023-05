Wie reagieren Salatpflanzen auf Mobilfunk-Strahlung?

Wieder einmal meldet sich diagnose:funk, eine Orga­nisa­tion von Mobil­funk­kri­tikern zu Wort. Sie zitiert eine Studie der Tech­nischen Univer­sität in Darm­stadt.

Dort hatten Forscher Salat­pflanzen der Mobil­funk­strah­lung, konkret im Bereich von DECT (1890-1900 MHz) und WLAN/WiFi auf 2,4 und 5 GHz ausge­setzt.

Dabei bestrahlten sie zwei verschie­dene Salat­sorten so stark, "wie dies in Stadt­zen­tren üblich ist", also "deut­lich unter dem geltenden Grenz­wert", so die Aussage der Verei­nigung

Darauf hätten die Pflanzen unter­schied­lich reagiert: Im Gewächs­haus ("Green­house") gar nicht, wohl aber im freien Feld. Die Forscher hätten dabei ermit­telt, dass der Salat mit Stress reagiert habe: Photo­syn­these sei "signi­fikant" redu­ziert gewesen und er habe verfrüht geblüht.

Anmer­kung der Redak­tion: Auf die Schnelle war nicht ersicht­lich, wie der genau Versuchs­aufbau war, z. B. wie nah oder fern die Sende­antennen auf den Salat gestrahlt haben und mit welchen Feld­stärken gear­beitet wurde.

Menschen und Pflanzen können empfind­lich sein

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: Diagnose-Funk, Montage: teltarif.de Für diagnose:funk zeige die Studie, "dass nicht nur wir Menschen und die Insek­ten­welt auf Mobil­funk­strah­lung reagieren, sondern auch die Pflanzen“, so Jörn Gutbier, der Vorsit­zende des Vereins. Für ihn ist klar: "Mobil­funk­strah­lung löst soge­nannten oxida­tiven Stress in den Pflan­zen­zellen aus und stört so das Wachstum."

Forde­rungen und mögliche Folgen

Die Forde­rungen von diagnose:funk wurden auch im aktu­ellen Bericht des Tech­nik­fol­gen­aus­schusses des Deut­schen Bundes­tags (PDF) als poli­tische Optionen auf S. 156 oben genannt:

Anpas­sung der Grenz­werte

Beschrän­kungen der Verwen­dung von Mobil­funk

Einrich­tung von soge­nannten Schutz­zonen (wo Mobil­tele­fone und Sende­anlagen verboten oder stark einge­schränkt wären)

Nur noch ein Einheits­netz?

Darüber hinaus empfiehlt der Verein, die Betreiber der Mobil­funk­netze gesetz­lich zum Betrieb eines einzigen gemein­samen Netzes zu verpflichten, dies würde die Strah­len­belas­tung (rech­nerisch) bereits auf ein Drittel redu­zieren.

Bei einer weiteren Forde­rung ist die Mobil­funk­liga sogar lang­fristig nicht abge­neigt: "Mittel­fristig sollte der beson­ders stark strah­lenden GSM-Mobil­funk­stan­dard (2G) abge­schaltet werden", schreibt das Papier. Lang­fristig müsse die Mobil­funk­ver­sor­gung auf Straßen und Plätze beschränkt werden, anstatt Häuser zu durch­strahlen. Diese redu­ziere die Strah­len­belas­tung zusätz­lich um den Faktor 100. Die Indoor-Versor­gung könne z.B. über WLAN-Tele­fonie, Licht­technik (OWC) oder LAN-Kabel sicher­gestellt werden, je nach Situa­tion vor Ort.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Nur noch ein Netz, wäre für viele Anwender ein Segen, für die etablierten Netz­betreiber aber ein Alptraum. Wer müsste seine Sende­anlagen abschalten und dann auch abbauen? Wer dürfte weiter­senden? Wie würden künf­tige Tarife ausschauen?

Versor­gung nur noch der Frei­flä­chen wäre für die reinen Mobil­funk­netz­betreiber sicher kosten­güns­tiger, für eine Gene­ration, die nur noch ein Endgerät für alles überall nutzen möchte, aber der Alptraum schlechthin. Die Fest­netz­betreiber fänden es gut, weil sie sicher sein könnten, dass ihr Fest­netz­angebot weiter gefragt ist.

Gegen die Abschal­tung von GSM wird sicher­lich kaum jemand was haben, außer den Kunden, die an ihren "alten Knochen" hängen und ihr Telefon "nur im Notfall" hervor­holen. Sie werden so oder so irgend­wann ein neues Gerät kaufen müssen. Einfach-Tele­fone mit 4G (also keine Smart­phones) gibt es inzwi­schen, aber einfache Bedie­nung geht oft anders.

