Vinegar: Safari-Erweiterung entfernt YouTube-Werbung

Bild: Apple Was es für Nutzer des Windows Edge-Brow­sers oder des Chrome-Brow­sers schon seit längerem gibt, soll nun auch in Apples Safari-Browser Einzug halten: Eine von Zhenyi Tan entwi­ckelte Erwei­terung, die bei YouTube Werbung blockt, aber noch einige weitere Vorteile mit sich bringt.

Wer kein Abon­nent von YouTube Prime ist, kennt die leidige Erfah­rung: Videos mit Werbung am Anfang, Werbe­blö­cken mitten­drin und schließ­lich auch am Ende anschauen zu müssen. Typi­scher­weise poppen die nervigen Spots immer dann auf, wenn es gerade am span­nendsten ist.

Mini­maler HTML-Player schafft Abhilfe

Bild: Apple Wie 9to5Mac heraus­fand, soll eine Erwei­terung namens "Vinegar" dem nun zumin­dest dann ein Ende setzen, wenn Sie Ihre YouTube-Videos über den Safari-Browser auf dem iPhone, iPad oder Mac anschauen. Hierzu ersetzt Vinegar den YouTube-Player im Safari-Browser durch einen mini­malen HTML-Player.

Mehr Privat­sphäre beim Streamen

Der Werbe­blo­cker ist jedoch nicht die einzige Verbes­serung, die Vinegar mit sich bringt; die Erwei­terung verhin­dert nämlich auch, dass YouTube die Wieder­gabe-, Pause- und Such­akti­vitäten des Nutzers verfolgt. Damit nicht genug, gibt es ein Revival der Bild-in-Bild-Funk­tion sowie eine Aufrecht­erhal­tung des Video­streams, wenn der Nutzer in ein anderes Brow­ser­fenster wech­selt.

Musik im Hinter­grund weiter­hören

Läuft der Safari-Browser im Hinter­grund, gibt es die Möglich­keit, einfach den Ton des Videos weiter zu hören, während Sie sich mit anderen Apps beschäf­tigen, was beson­ders bei Musik­videos sehr prak­tisch ist. Vinegar - YouTube Cleaner

Funk­tio­niert auch bei einge­bun­denen Videos

Erfreu­licher­weise funk­tio­niert die Erwei­terung nicht nur auf der YouTube-Website selbst, sondern auch bei YouTube-Videos, die auf anderen Websites einge­bunden sind. Sie können Vinegar aus dem App Store für Ihr iPhone, iPad oder Ihren Mac herun­ter­laden. Die App kostet im App Store einmalig 1,99 US-Dollar, umge­rechnet also etwa 1,75 Euro.

Vorteile gegen­über „Ad Block“

Was Nutzer vom Windows „Edge-Browser“ oder von Googles „Chrome Browser" in Form des kosten­losen „Ad Block für YouTube" kennen, geht nun also auch im Safari-Browser bei iOS oder MacOS. Vinegar hat Ad Block für YouTube jedoch voraus, dass es die Bild-in-Bild-Funk­tion sowie das Strea­ming im Hinter­grund unter­stützt und außerdem die Privat­sphäre des Nutzers besser schützt.

YouTube parkt sich auto­matisch umschal­tende Zeit­stempel-Kommen­tare unter­halb der Videos. Jedoch dürfen erst iOS-Nutzer dieses Feature auspro­bieren.

