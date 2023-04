Sachsen: Ab Montag noch mehr DAB+-Programme

Eine regel­rechte Flut neuer Radio­pro­gramme über DAB+ erwartet die Sachsen. Am Montag gehen drei weitere Muxe an den Start.

Ab Montag, 3. April, gegen 10 Uhr bekommen Radio­hörer in Sachsen nochmal deut­lich mehr Radio­pro­gramme über DAB+. Nachdem Media Broad­cast bereits am vergan­genen Montag einen neuen landes­weiten Multi­plex gestartet hat, nimmt Konkur­rent Divicon Media jetzt drei neue DAB+-Bouquets rund um die bevöl­kerungs­reichsten Städte Sach­sens, Chem­nitz, Dresden und Leipzig, in Betrieb.

30 weitere Radio­pro­gramme

In Sachsen werden weitere mehr als 30 Programm­ange­bote über den wach­senden Verbrei­tungsweg empfangbar sein. Zum Ensemble zählen sowohl einige der bekann­testen und erfolg­reichsten Programm­marken des Frei­staates, als auch aufstre­bende Newcomer mit ziel­grup­pen­spe­zifi­schen Programm­ange­boten. Durch Mehr­fach­bele­gung der DAB+-Regio­nal­muxe mit ange­passten regio­nalen Programm­fens­tern haben Veran­stalter teil­weise zudem die Möglich­keit für sich genutzt, ihre Reich­weite deut­lich zu erhöhen und eine "quasi-landes­weite" Verbrei­tung zu reali­sieren. Der Privatsender R.SA sendet künftig in den drei neuen DAB+-Multiplexen in Sachsen

Foto: R.SA "Sachsen gehört von nun an endgültig zu den führenden Bundes­län­dern in puncto DAB+ - sowohl in Bezug auf die Programme und die Verbrei­tungs­gebiete als auch die tech­nische Umset­zung", erklärt Divicon-Geschäfts­führer Franz Coriand. "Für die Menschen in Sachsen, die Medi­enland­schaft hier­zulande, die Projekt­ver­ant­wort­lichen und nicht zuletzt für uns als Dienst­leister und Platt­form­betreiber ist der erfolg­reiche Start ein wich­tiger Meilen­stein in Sachen Viel­falt."

Bereits seit 2018 betreibt Divicon Media die DAB+-Lokal­muxe in Frei­berg und Leipzig sowie seit Mitte Februar 2023 auch den DAB+-Lokalmux in Chem­nitz. Voraus­sicht­lich Mitte Mai 2023 folgt mit der Aufschal­tung des DAB+-Lokalmux in Dresden die letzte vorge­sehene Ausbau­stufe.

Grund­lage für die Umset­zung der neuen DAB+-Verbrei­tungs­gebiete ist eine Ausschrei­bung von entspre­chenden regio­nalen und landes­weiten Programm­plätzen durch die Säch­sische Landes­anstalt für privaten Rund­funk und neue Medien (SLM) im Oktober 2021. Hierauf waren insge­samt 37 Bewer­bungen privater Hörfunk­ver­anstalter einge­gangen. Die Wahl des Platt­form­betrei­bers für die DAB+-Regional- und Lokal­muxe erfolgte anschlie­ßend erst­mals auf Grund­lage des geän­derten Tele­kom­muni­kati­ons­gesetzes (TKG) durch die Veran­stalter selbst und somit ohne notwen­dige Ausschrei­bung.

Programm­über­sicht der einzelnen Empfangs­gebiete

Im DAB+-Regio­nalmux Chem­nitz (regio­nales Verbrei­tungs­gebiet der Kreis­freien Stadt Chem­nitz mit den Land­kreisen Erzge­birgs­kreis, Mittel­sachsen, Vogt­land­kreis und Zwickau, Kanal 8A) senden:

90s90s RADIO Sachsen

Antenne Sachsen (Region Chem­nitz/Erzge­birge)

Antenne Sachsen (Region Vogt­land/West­sachsen)

ENERGY SACHSEN (Chem­nitz)

HITRADIO RTL SACHSEN (Region Chem­nitz)

HITRADIO RTL SACHSEN (Region Vogt­land/West­sachsen)

R.SA

Radio Chem­nitz

Radio Erzge­birge - Wir lieben das Erzge­birge

Radio PSR

Radio T

Radio Zwickau

VOGTLAND RADIO

90s90s RADIO

Antenne Sachsen (Region Dresden)

Antenne Sachsen (Region Lausitz)

coloRadio

ENERGY SACHSEN (Dresden)

HITRADIO RTL SACHSEN (Region Dresden)

HITRADIO RTL SACHSEN Region (Ober­lau­sitz/Nieder­schle­sien)

Lausitz­welle

R.SA

Radio Dresden

Radio Lausitz

Radio PSR

Radio Weiß­wasser

90s90s RADIO

Antenne Sachsen (Region Leipzig)

ENERGY SACHSEN (Leipzig)

HITRADIO RTL SACHSEN (Region Leipzig)

Leipzig Beatzz

MEGARADIOmix

PELI ONE

R.SA

Radio Holiday

Radio Leipzig

Radio PSR

Im DAB+-Regio­nalmux Dresden (regio­nales Verbrei­tungs­gebiet der Kreis­freien Stadt Dresden mit den Land­kreisen Bautzen, Görlitz, Meißen und Säch­sische Schweiz-Osterz­gebirge, Kanal 7A) senden:

Im DAB+-Regio­nalmux Leipzig (regio­nales Verbrei­tungs­gebiet der Kreis­freien Stadt Leipzig mit den Land­kreisen Leipzig und Nord­sachsen, Kanal 10A) senden:

