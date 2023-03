Sachsen: Neues DAB+-Bouquet vor dem Start

In Sachsen bekommen Radio­hörer ab Anfang April eine noch größere Auswahl im Digi­tal­radio DAB+. Voraus­sicht­lich am Montag, 3. April, startet nach Infor­mationen von teltarif.de der Netz­betreiber Media Broad­cast ein landes­weites Bouquet im Frei­staat.

Bereits in den vergan­genen Tagen wurden von verschie­denen Orten in Sachsen diverse Test­sen­dungen beob­achtet.

11 Programme besitzen Lizenz

In Sachsen starten neue Radios über DAB+

Foto: Telestar Bis zu 11 zusätz­liche Radio­sender können dann ab Anfang des kommenden Monats über Antenne gehört werden, zumin­dest haben diese eine Zulas­sung der Säch­sischen Landes­medi­enan­stalt (SLM) erhalten. Dabei sind das bereits in Sachsen-Anhalt und Thüringen verbrei­tete Jugend­radio 89.0 RTL, die Oldie Antenne von Antenne Bayern, der Kinder­sender Radio Teddy, Radio Galaxy aus Bayern, die Berliner Programme Schlager Radio und Jam FM, Femo­tion Radio sowie die musi­kali­schen Spar­ten­pro­gramme SecondRadio (Musik gegen den Main­stream), detektor.fm (Indie/Alter­native) und Radio Ostrock.

Die nicht-kommer­ziellen Sender wollen mit "RundfunkKombinat" ein landes­weites Gemein­schafts­pro­gramm zusteuern. Ob alle Programme tatsäch­lich am 3. April am Start sind, bleibt abzu­warten. Bei den jetzt beob­ach­teten Test­sen­dungen waren zunächst nur sieben Programme gelistet.

Sach­sen­weit über fünf Sende­anlagen

Das Bouquet wird im Kanal 12A über fünf Sende­anlagen in Leipzig, Geyer bei Chem­nitz, Dresden, Schöneck im Vogt­land und Löbau ausge­strahlt. Damit ist outdoor und entlang der Auto­bahnen ein weit­gehend flächen­deckender Empfang möglich, inner­halb von Räumen wird es aber etwa in Nord­sachsen, zwischen Leipzig und Dresden, in Teilen des Erzge­birges und in der Nieder­lau­sitz noch nicht überall guten Empfang geben.

Das landes­weite DAB+-Bouquet ist nicht das einzige, das im Frei­staat neu auf Sendung geht. Weitere drei regio­nale Ensem­bles für Sachsen-Ost, -Südwest und -Nord­west sowie ein lokales für Dresden stehen noch in den Start­löchern. Vor kurzem star­tete bereits ein neues, lokales Bouquet in Chem­nitz.