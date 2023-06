DAB+: Weitere Programme dürfen in Sachsen starten

Im Frei­staat Sachsen gibt es bald noch mehr Programme im Digi­tal­radio DAB+. Der Medi­enrat der Säch­sischen Landes­medi­enan­stalt (SLM) hat in seiner Sitzung am 27. Juni weitere Rund­funk­zulas­sungen für mehrere Multi­plexe erteilt.

Joke FM in Sachsen

Dabei gibt es durchaus auch Über­raschungen. So kann das Comedy-Radio Joke FM bald in Sachsen in den Lokal­muxen Chem­nitz, Frei­berg und Dresden senden. Dafür wurde die Verbrei­tung in Hessen aufge­geben. Kosten­gründe dürften eine Rolle für den Tausch der Bundes­länder und Sende­gebiete spielen, denn die Netze in Hessen werden aufgrund der Aufschal­tung mehrerer neuer Sende­anlagen bald teurer. Joke FM kann in Sachsen über DAB+ auf Sendung gehen

Foto: Joke FM Auch Party-Freaks werden sich freuen. Die Welle Radio Boller­wagen darf bald auch Feier-freu­dige in den drei säch­sischen Städten versorgen. Eine ganz andere Ausrich­tung hat apollo radio: Das Programm mit einer Musik­farbe aus Klassik, Jazz und Smooth Pop darf künftig neben Leipzig auch in Dresden, Chem­nitz und Frei­berg im Digi­tal­radio verbreitet werden.

Antenne Sachsen mit der Verbrei­tung in den Multi­plexen Chem­nitz und Frei­berg sowie Radio Chem­nitz inklu­sive dem Sachsen-weiten Mantel­pro­gramm in Frei­berg wollen indes Versor­gungs­lücken schließen. Beide Sender werden bereits in regio­nalen Muxen ausge­strahlt, sind hier­über aber in den beiden Städten noch nicht ausrei­chend gut zu hören.

Über 70 private Programme über DAB+ in Sachsen

Neben den lokalen privaten Multi­plexen für die Städte Leipzig, Dresden, Chem­nitz und Frei­berg gibt es in Sachsen darüber hinaus einen landes­weit einheit­lichen privaten DAB+-Multi­plex und einen in drei Regionen mit abwei­chendem Programm­angebot geteilten DAB+-Multi­plex.

Aktuell werden einschließ­lich der bundes­weiten Ange­bote rund 70 private Programme verbreitet, perspek­tivisch - nach Aufschal­tung aller Multi­plexe und Nutzung aller Kapa­zitäten - können es rund 90 sein.

Der lokale Multi­plex in Dresden soll Anfang Juli auf Sendung gehen.