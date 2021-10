Landesweit, regional & lokal: Neue DAB+-Muxe in Sachsen

Funkturm in Leipzig

Quelle: Deutsche Funkturm (DFMG) Bisher ist die Radio­land­schaft in Sachsen im Digi­tal­radio DAB+ noch über­schaubar. Neben den beiden bundes­weiten Multi­plexen (der zweite mit vielen Sende­löchern) und dem Bouquet des öffent­lich-recht­lichen MDR (mit dem Privat­radio R.SA als Unter­mieter) gibt es noch lokale Muxe in Leipzig und Frei­berg/Erzge­birge. Ein dritter in Chem­nitz lässt seit längeren auf sich warten. Das soll sich nun ändern.

Fünf Muxe ausge­schrieben

Quelle: Deutsche Funkturm (DFMG) Der Medi­enrat der Säch­sischen Landes­medi­enan­stalt (SLM) hat im Rahmen seiner letzten Sitzung beschlossen, die zur Verfü­gung stehenden Über­tra­gungs­kapa­zitäten für einen landes­weiten, drei regio­nale sowie einen lokalen Multi­plex im Regel­betrieb zur Nutzung für digital-terres­trisch verbrei­tete Hörfunk­pro­gramme und Tele­medien durch private Veran­stalter auszu­schreiben. Jeder Multi­plex verfügt über 864 Capa­city Units und kann bis zu 16 private Radio­pro­gramme verbreiten.

Gegen­stand der Ausschrei­bung ist zum einen eine landes­weite DAB+-Bede­ckung zur Versor­gung des gesamten Frei­staates Sachsen. Darüber hinaus sollen regio­nale DAB+-Bede­ckungen reali­siert werden, die durch ihre Gebiets­angren­zung eine weitere sach­sen­weite DAB+-Versor­gung errei­chen. Dabei handelt es sich um ein Gebiet, in dem in etwa die kreis­freie Stadt Leipzig sowie die Land­kreise Leipzig und Nord­sachsen mit DAB+-Programmen versorgt werden sollen, um ein Gebiet, das in etwa die kreis­freie Stadt Chem­nitz sowie die Land­kreise Erzge­birgs­kreis, Mittel­sachsen, Vogt­land­kreis und Zwickau umfasst und um eine Region, das in etwa die kreis­freie Stadt Dresden sowie die Land­kreise Bautzen, Ober­lau­sitz, Meißen und Säch­sische Schweiz Osterz­gebirge beinhaltet.

Ein weiterer lokaler Multi­plex erstreckt sich auf das Gebiet der Stadt Dresden und Umge­bung.

Hohe Haus­halts­aus­stat­tung mit DAB+-Geräten

"Die SLM greift mit dieser Ausschrei­bung die weiterhin posi­tive Entwick­lung der Haus­halts­aus­stat­tung mit DAB+-Radio­geräten im Frei­staat auf", sagte der Präsi­dent des Medi­enrates der SLM, Prof. Dr. Markus Heinker. "Die Erhö­hung der Viel­falt an privaten Hörfunk­pro­grammen wird den digi­talen Umstieg des Rund­funks weiter voran­bringen und es allen Sachsen in Stadt und Land ermög­lichen, nicht nur das Lieb­lings­pro­gramm nunmehr in höherer Empfangs­qua­lität mit digi­talem Mehr­wert zu hören, sondern auch mehr Programme im Hörfunk zu empfangen".

Es werden Bewer­bungen für 24-stün­dige Hörfunk­pro­gramme in Gestalt von Voll- oder Spar­ten­pro­grammen sowie für Tele­medien erwartet. Hinsicht­lich der genannten regio­nalen Versor­gung besteht die Möglich­keit, die Bewer­bung auch auf zwei oder alle drei Bede­ckungen abzu­geben. Bei einer notwen­digen Auswahl aus mehreren Bewer­bungen haben zunächst jene Antrag­steller Vorrang, deren Programme im Gebiet des Frei­staates Sachsen am 1. Januar 2001 analog terres­trisch verbreitet wurden.

Ansonsten haben jene Antrag­steller Vorrang, deren Programme einen signi­fikanten Anteil redak­tio­neller Beiträge über das jewei­lige Verbrei­tungs­gebiet enthalten und inso­fern einen größeren Beitrag zur Programm- und Meinungs­viel­falt im Sende­gebiet erwarten lassen. Die jewei­ligen Zulas­sungen werden für mindes­tens acht und zunächst höchs­tens zehn Jahre erteilt. Die Ausschrei­bung wird voraus­sicht­lich Ende Oktober im Säch­sischen Amts­blatt und auf der Website der SLM veröf­fent­licht.

Ist der Hörfunk­markt gesät­tigt?

Es ist jedoch zu befürchten, dass einer oder mehrere Multi­plexe aufgrund einer über­schau­baren Bewer­ber­anzahl nicht wirt­schaft­lich betrieben werden können. Auch in anderen Bundes­län­dern wie Thüringen oder dem Saar­land gelingt es aktuell kaum, genü­gend Bewerber zu finden, da die Hörfunk­märkte zum Teil gesät­tigt sind und der Werbe­kuchen mit noch mehr Anbie­tern auch nicht größer wird.

Zudem ist damit zu rechnen, dass Programme von den bishe­rigen lokalen Muxen in die landes­weite oder regio­nale Bede­ckungen wech­seln wollen, was wiederum den wirt­schaft­lichen Betrieb der lokalen Muxe gefährden könnte. Die großen landes­weiten Privat­radios PSR und Hitradio RTL dürften eher an den regio­nalen Multi­plexen inter­essiert sein, um hier auch regio­nali­sierte Versionen ihrer Programme zu betreiben, während die Ableger R.SA und Apollo Radio für den Landesmux präde­sti­niert sind. In jedem Fall dürfte es span­nend werden, wie viele Bewerber sich finden.

