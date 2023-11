Renderbilder des Galaxy S24 Ultra zeigen das Design

Schon in etwas mehr als zwei Monaten könnte das Galaxy S24 enthüllt werden, während­dessen betreiben Insider letzten Fein­schliff an ihren Render­bil­dern. Nun gibt es frische Grafiken zum Galaxy S24 Ultra. Man muss schon ziem­lich genau hinsehen, um Ände­rungen zu erkennen. In erster Linie fällt Samsungs Umori­entie­rung bezüg­lich Wölbungen und Rundungen auf. Zwar sind die jüngsten Ultra-Modelle ohnehin als Erben der Galaxy-Note-Reihe ziem­lich eckig, nächstes Jahr speckt aber vor allem die Front ab. Das seit­lich minimal gewölbte Display wird gegen ein flaches Exem­plar getauscht.

Galaxy S24 Ultra mit Design-Fein­schliff

So könnte das Galaxy S24 Ultra aussehen

Ice universe Leicht gebo­gene Displays standen viele Jahre in der Gunst von Samsungs Ober­klasse-Smart­phones. Für 2024 hat der Hersteller aber andere Pläne. Zahl­reiche Bran­chen­insider haben schon beteuert und teils mit Render­bil­dern visua­lisiert, wie das Galaxy S24 aussehen wird. Ice Universe, ein äußerst zuver­läs­siger Tipp­geber, liefert jetzt neue Grafiken des Galaxy S24 Ultra. Wir haben ein Foto des Galaxy S23 Ultra in den Artikel gepackt, damit Sie die Unter­schiede besser sehen können. Weder Display­glas noch die Anzeige selbst sind beim nächst­jäh­rigen Flagg­schiff gekrümmt.

Hinten gibt es kaum Neue­rungen

Daraus resul­tie­rend fallen die seit­lichen Bild­schirm­ränder mehr auf. Im unteren Bereich des Displays ist der Rahmen aller­dings dünner. Die Ränder hat Samsung diesmal insge­samt symme­trisch umge­setzt. Somit ergibt sich ein harmo­nisches Erschei­nungs­bild. Um die Anzeige ist ein silberner Gehäu­serahmen erkennbar. Es bleibt abzu­warten, ob Samsung diese Farbe bei jeder Vari­ante nutzt. Beim Galaxy S23 Ultra fiel die farb­liche Abwei­chung aufgrund der seit­lichen Wölbungen nicht beson­ders auf. Die Laut­stär­kewippe und die Power-Taste sind beim schwarzen Modell des Galaxy-S24-Ultra-Render­bilds farb­lich passend.

Das Galaxy S23 Ultra

Samsung Bei der Rück­seite des Galaxy S24 Ultra scheint Samsung sich stark am Vorgänger zu orien­tieren. Die vier Kameras, das Infrarot-Modul für den Auto­fokus und der LED-Blitz sind an denselben Posi­tionen vorzu­finden. Ledig­lich der obere Anten­nen­streifen wurde nach links verla­gert. Sollte diese Umpo­sitio­nie­rung der Realität entspre­chen, könnte Samsung sich dadurch einen besseren Empfang verspre­chen. Ansonsten fällt die ohnehin schon kantige Rück­seite nun noch flacher aus.

Mit dem Galaxy S24 werden Live-Über­set­zungen bei Tele­fonaten dank KI möglich sein.