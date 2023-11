Galaxy S24 Ultra kommt angeblich mit halbiertem Zoom

Wer ein Galaxy S23 Ultra besitzt, muss in puncto Kamera wohl kein Upgrade auf das Galaxy S24 Ultra in Erwä­gung ziehen. Einem Bran­chen­insider zufolge wirft Samsung nicht nur den zehn­fachen opti­schen Zoom über Bord, sondern verwendet für die fünf­fache Vergrö­ßerung einen schlech­teren Sensor. Ursprüng­lich sollte die kürzere Brenn­weite mit größerem Bild­wandler aufwarten. Das zweite Tele­foto-Objektiv des Galaxy S24 Ultra zoomt drei­fach. An der 200 Mega­pixel auflö­senden Haupt­kamera und der zwölf Mega­pixel auflö­senden Ultra­weit­winkel-Einheit hält der Elek­tronik­kon­zern fest.

Galaxy S24 Ultra: Down­grade bei der Kamera

Der Zehnfach-Zoom des S23 Ultra schafft es wohl nicht in das S24 Ultra

Samsung Zuvor schien es so, als ob Samsung zwei Peri­skop-Tele­foto-Objek­tive in seinem nächst­jäh­rigen Smart­phone-Flagg­schiff verbaut. Tipp­geber Revegnus gab jedoch kürz­lich bekannt, dass Samsung seine Pläne geän­dert haben soll. Es exis­tiere nur noch ein Peri­skop-Modul mit fünf­fachem und ein Tele­foto-Modul mit drei­fachem opti­schen Zoom. Besagte drei­fache Vergrö­ßerung des Galaxy S24 Ultra hält der Bild­wandler Sony IMX754+ fest, der eine zehn­fache Vergrö­ßerung beim Galaxy S23 Ultra einfängt.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von X/Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von X/Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

S24 Ultra: Haupt­kamera und Ultra­weit­winkel

Mit Blende f/4.9 ist der opti­sche Zehn­fach-Zoom ohnehin ein Schön­wetter-Objektiv, aller­dings ist es immer prak­tisch, eine solche Option zu haben. Leider setzt Samsung dem Bran­chen­kenner zufolge über­dies beim neuen Fünf­fach-Peri­skop-Objektiv den Rotstift an. Zuvor sollte der Sensor Sony IMX875 zum Einsatz kommen, jetzt sei es der IMX854. Jener hat 0,7 Mikro­meter große Pixel. Samsungs Zehn­fach-Zoom kommt auf 1,12 Mikro­meter große Pixel. Per Pixel-Binning könnten dennoch gute Ergeb­nisse bei redu­zierter Auflö­sung entstehen.

Das Galaxy S23 Ultra hat als erstes Samsung-Smart­phone eine Weit­winkel-Kamera mit 200 Mega­pixel verbaut. Es findet der Sensor Isocell HP2 Verwen­dung. Beim Galaxy S24 Ultra sei eine verbes­serte Version mit der Bezeich­nung Isocell HP2 SX verbaut. Die Scharf­stel­lung wird erneut von einem Laser-Auto­fokus unter­stützt. An der Ultra­weit­winkel-Einheit ändert sich indes nichts. Samsung wird den Angaben zufolge im Galaxy S24 Ultra den Sony-IMX564-Chip inte­grieren. Diesen 12-MP-Bild­wandler kennt man bereits aus dem Galaxy S23 Ultra. Die 1,4 Mikro­meter großen Pixel sorgen für eine hohe Licht­emp­find­lich­keit.

Allem Anschein nach spen­diert Samsung dem Galaxy S24+ mehr RAM.