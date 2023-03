Samsung: Updates für Galaxy S22, Galaxy S23 und Note 9

Der erste Früh­lings­monat ist ange­bro­chen und Samsung verteilt das passende Update für das Galaxy S22 und das Galaxy S23. Die beiden Ober­klasse-Smart­phone-Serien erhalten ab sofort den Sicher­heits­patch Stand 1. März 2023. Es werden Schwach­stellen sowohl in Android selbst als auch in der Benut­zer­ober­fläche One UI behoben. Hier­zulande müssen Anwender wohl nicht warten, die Aktua­lisie­rungen wurden bereits in Deutsch­land gesichtet. Löblich ist auch Samsungs Support für das Galaxy Note 9. Dieses ist über vier­ein­halb Jahre auf dem Markt und erhält nun den Februar-Sicher­heits­patch.

Soft­ware des Galaxy S22 und S23 kommt im Früh­ling an

Update für Galaxy S23 Ultra (Foto) und weitere Samsung-Handys

Samsung

Insge­samt 51 Sicher­heits­lücken schließt das neueste Update für die Smart­phone-Reihen Galaxy S22 und Galaxy S23. Dabei handelt es sich um 49 Schwach­stellen des Android-Betriebs­sys­tems und zwei Schwach­stellen von One UI. Fünf Probleme waren kritisch, während 35 ein hohes Sicher­heits­risiko darstellten. Samsung gab seine eigenen Sicher­heits­lücken als „moderat“ an. SamMobile berichtet darüber, dass der Patch vom 1. März 2023 für das Galaxy S22, das Galaxy S22+, das Galaxy S22 Ultra, das Galaxy S23, das Galaxy S23+ und das Galaxy S23 Ultra zur Verfü­gung stehen.

Wie so oft startet Samsung die Aktua­lisie­rungen direkt bei uns in Europa. Es gibt erste Meldungen von Nutzern aus Deutsch­land und den Nieder­landen. Auch auf einem in der Redak­tion genutzten Samsung Galaxy S23 Ultra ist das Update schon verfügbar. Für die Instal­lation des Updates werden 339 MB bis 352 MB an freien Spei­cher­platz auf dem Smart­phone benö­tigt. Ein paar Samsung-Apps wie Notes, Internet und Smart Things werden durch die Soft­ware eben­falls auf den neuesten Stand gebracht. Gene­relle Features wurden nicht ergänzt.

Posi­tive Über­raschung: Update für Galaxy Note 9

Gemäß eigenem Update-Verspre­chen müsste Samsung das aus August 2018 stam­mende Galaxy Note 9 eigent­lich gar nicht mehr aktua­lisieren. Netter­weise versorgt der Hersteller das Stift-Smart­phone aber mit einem weiteren Update. Seit ein paar Tagen rollt der Sicher­heits­patch Stand 1. Februar 2023 für das Mobil­gerät aus. Es wurde unter anderem im Vereinten König­reich und Irland gesichtet. Wahr­schein­lich erreicht die Soft­ware demnächst auch Deutsch­land. (via SamMobile)

