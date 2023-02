Samsung: One UI 5.1 kann zu hohem Stromverbrauch führen

Ihr Galaxy S22 oder Galaxy S21 muss schneller an die Steck­dose als zuvor? Daran kann das jüngste Update schuld sein. Mögli­cher­weise gibt es einen Bug bei der Tastatur.

Samsung verteilt schnell Updates - im Fall von One UI 5.1 anschei­nend zu schnell. Es häufen sich Beschwerden von Anwen­dern eines Galaxy S22 und Galaxy S21 über einen merk­lich erhöhten Akku­ver­brauch nach der Aktua­lisie­rung. Sowohl im Herstel­ler­forum als auch in Diskus­sions­platt­formen wie reddit klagen die Betrof­fenen ihr Leid.

Teil­weise geht der ange­stie­gene Ener­gie­ver­brauch mit einer Erhit­zung des Mobil­geräts einher. Der Übel­täter könnte schon gefunden worden sein. Es gibt Hinweise auf einen immens gestei­gerten Strom­hunger der Samsung-Tastatur.

One UI 5.1: Flottes Update entleert flott den Akku

One UI 5.1 kann für Akkuprobleme sorgen

Bild: reddit

Samsung trat wieder aufs Rollout-Gas und verteilte prompt seine kürz­lich ange­kün­digte Aktua­lisie­rung auf One UI 5.1 für zahl­reiche Smart­phones. Darunter die Produkt­reihen Galaxy S22 und Galaxy S21. Diesmal lief aber zumin­dest bei den letzt­genannten Serien nicht alles nach Plan. SamMobile macht auf eine Beschwer­dewelle von Nutzern eines Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra aufmerksam. Dabei muss beachtet werden, dass nicht alle Anwender betroffen sind.

Falls Sie eines der entspre­chenden Handys besitzen und auf One UI 5.1 aktua­lisiert haben, sollten Sie den Akku­ver­brauch im Auge behalten. Sowohl in Samsungs Europa-Forum als auch in reddit und bei SamMobile häufen sich Meldungen über eine kürzere Lauf­zeit. Ein unge­wöhn­lich hoher Strom­ver­brauch kann außerdem dazu führen, dass das Mobil­gerät wärmer wird als zuvor.

Problem lässt sich mögli­cher­weise umgehen

Einem User fiel auf, dass die Akku­nut­zung der App Samsung Keyboard exor­bitant ange­stiegen ist. Inner­halb eines Chats riet ihm ein Mitar­beiter des Herstel­lers, dass er den Cache (Zwischen­spei­cher) und die Daten der Anwen­dung löschen soll. Even­tuell schafft diese Vorge­hens­weise Abhilfe. Sämt­liche Einstel­lungen und die Sprach­aus­wahl der Tastatur gehen aller­dings verloren. Sie müssen danach die Einga­beme­thode neu einrichten.

Alter­nativ lässt sich mit einer anderen Tastatur, etwa Google Gboard, eruieren, ob die Samsung-Tastatur Probleme bereitet. Der Hersteller dürfte bereits an einem Patch arbeiten.

Unser Vergleich Galaxy S23 Ultra vs. Galaxy S22 Ultra zeigt indes auf, ob sich ein Umstieg auf das neueste Samsung-Flagg­schiff lohnt.