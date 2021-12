Galaxy S22 Note und Patent einer rollbaren Galaxy Watch

Das Jahr war gespickt mit Gerüchten um die Zukunft der Galaxy-Note-Reihe, nun gibt es einen weiteren Hinweis eines Bran­chen­insi­ders. Kommt noch ein Galaxy Note oder nicht? Die Antwort darauf ist irgendwie beides. So soll Samsung zwar keine sepa­rate Phablet-Sparte mehr planen, aber dafür einen Ableger in die Galaxy-S22-Serie inte­grieren. Anstatt des Galaxy S22 Ultra soll es angeb­lich ein Galaxy S22 Note geben. In puncto Smart­watch hat Samsung, zumin­dest auf dem Papier, eben­falls eine Neuheit ausge­klü­gelt. Ein Patent einer Galaxy Watch mit aufroll­barem Display tauchte auf.

Kommt ein Galaxy S22 Note?

Bekommt das Galaxy Note 20 (Foto) einen Nachfolger?

Samsung Die Chip­satz­knapp­heit hat inner­halb der letzten zwei Jahre schon für so manche uner­war­tete Entschei­dung der Hersteller gesorgt. So gab es 2021 etwa kein Galaxy Note. Fans des Stift-Akro­baten wurden auf 2022 vertröstet. Aller­dings gaben sich anschlie­ßend abwech­selnd Gerüchte um ein Ende und eine Weiter­füh­rung der Reihe die Klinke in die Hand. Tron (via GSMArena), ein Bran­chen­kenner mit recht hoher Tref­fer­quote, will nun erfahren haben, das aus dem Galaxy S22 Ultra ein Galaxy S22 Note wird. Samsung würde somit zwei getrennte Produkt­reihen vereinen.

Rollt Samsung die Smart­watch?

Kommt Ihnen das bekannt vor? Bereits im Herbst 2019 wurden solche Annahmen kolpor­tiert . Außerdem gab es vergan­genen September Hinweise auf ein Galaxy Note 22 Ultra als Ersatz für das Galaxy S22 Ultra . Wie auch immer das finale Mobil­gerät nun heißen mag, es scheint tatsäch­lich das Erbe der Note-Sparte anzu­treten. Schließ­lich beteu­erten mehrere Insider, dass das Galaxy S22 Ultra / Galaxy S22 Note sogar einen Schacht für den Einga­bestift S Pen hat.

Patentskizzen der rollbaren Galaxy Watch

Samsung / LetsGoDigital Im Vergleich zu den jüngsten Design-Expe­rimenten im Smart­phone-Sektor stagniert die Aufma­chung der schlauen Uhren zum Groß­teil. Meist sieht man nur runde oder eckige Smart­wat­ches. Eine Samsung Galaxy Watch mit aufroll­barem Display wäre ein Novum. Ein Patent zu solch einer Uhr tauchte bei der WIPO (via LetsGoDigital) auf. Dies besitzt zwei Displayhälften und wirkt geschlossen unspek­takulär. Betä­tigt der Anwender aber die Krone, fahren die Displayhälften ausein­ander und geben 40 Prozent mehr Fläche samt einer Kamera frei. Ob solch ein Produkt tatsäch­lich kommt, bleibt abzu­warten.

Von der aktu­ellen Galaxy Watch 4 sind wir angetan.