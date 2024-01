Kein "Galaxy AI" für Galaxy S22 - One UI 6.1 kommt später

Es gibt diverse Neuig­keiten rund um Smart­phone-Soft­ware und Weara­bles von Samsung. Dabei sind nicht alle Entwick­lungen positiv. So hat der Hersteller bestä­tigt, dass das erst zwei Jahre alte Galaxy S22 kein Galaxy AI erhalten wird. Inter­essan­ter­weise nennt der Elek­tronik­kon­zern eine unzu­rei­chende Perfor­mance als Grund. Außerdem müssen Konsu­menten auf One UI 6.1 noch ein wenig länger warten. Ein März-Rollout ist aufgrund eines vorhe­rigen Patches von One UI 6 wahr­schein­lich. Eben­falls erwäh­nens­wert sind Samsungs Bemü­hungen bezüg­lich Blut­zucker- und Blut­druck­mes­sung in Weara­bles.

Kein Galaxy AI für S22 und One-UI-6.1-Verspä­tung

Muss wohl auf Galaxy AI verzichten: Galaxy S22

Samsung

Erst Ende Februar feiert das Galaxy S22 seinen zwei­jäh­rigen Geburtstag. Insbe­son­dere von Samsung mit seiner vorbild­lichen Unter­stüt­zung würde man die neuesten Soft­ware-Kniffe auch für die 2022er Ober­klas­semo­delle erwarten. Daraus wird hinsicht­lich Galaxy AI wohl aber nichts. TechRadar führte im Rahmen des vergan­genen Unpa­cked-Events ein Gespräch mit einer Führungs­kraft des Herstel­lers. Man wolle in erster Linie die Qualität und die Perfor­mance der KI-Features bewahren. Erstaun­licher­weise soll das Galaxy S23 FE Galaxy AI bekommen, das Galaxy S22 trotz glei­chen Chip­sätzen aber, zumin­dest vorerst, nicht.

Galaxy Weara­bles: Neue Gesund­heits­fea­tures

Das nächste größere Update in Form von One UI 6.1 wird das Galaxy S22 neben dem Galaxy S21 und dem Galaxy S23 aber erhalten. Wie Tipp­geber Tarun Vats mitteilt, verschiebt sich die Aktua­lisie­rung jedoch. Ein Mitar­beiter des Samsung-Support-Teams bestä­tigte, dass zunächst ein Patch für One UI 6 zwischen Mitte und Ende Februar ausrollt. Anschlie­ßend folgt das Update auf das eben­falls auf Android 14 fußende One UI 6.1. Die Verfüg­bar­keit wird mit der ersten Jahres­hälfte 2024 ange­geben. Somit sollten Anwender mit der Aktua­lisie­rung im März oder später rechnen.

Gegen­über Bloom­berg (via TechRadar) äußerte sich Hon Pak, Samsungs Chef des Gesund­heits­bereichs, über derzei­tige Forschungen. Der südko­rea­nische Hersteller arbeite hart daran, eine nicht­inva­sive Blut­zucker­mes­sung und eine konti­nuier­liche Blut­druck­mes­sung für seine Weara­bles zu reali­sieren. Samsung rechnet mit einer Markt­reife aber erst inner­halb von fünf Jahren. Solche Sensoren in Smart­watches zu inte­grieren ist zwar schwierig, aber nicht unmög­lich. Die Huawei Watch 4 hat beispiels­weise eine nicht­inva­sive Blut­zucker­mes­sung an Bord. Aller­dings ist diese nur in China frei­geschaltet.

Die SpO2-Messung der Apple Watch musste aufgrund von Patent­strei­tig­keiten in den USA deak­tiviert werden.