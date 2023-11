Galaxy S21: Verteilung von One UI 6 ist gestartet

Android 14 hält in der Form von One UI 6 Einzug auf Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra. Zur Instal­lation müssen über 2 GB an Daten­platz vorhanden sein.

Ein paar Tage später als ange­kün­digt rollt jetzt das Update mit One UI 6 für das Galaxy S21 aus. In Europa wurde die Aktua­lisie­rung für die Modelle Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra gesichtet. Mit dieser Soft­ware hält Android 14 auf den genannten Smart­phones Einzug. Unter anderem wurden der Bedien­kom­fort, die Perso­nali­sie­rung und die Sicher­heit verbes­sert. Das neue Betriebs­system samt umfang­rei­cher Benut­zer­ober­fläche hat aller­dings eine ziem­lich üppige Datei­größe. Mehr als zwei GB Daten­platz werden auf dem Flash-Spei­cher bean­sprucht.

One UI 6 wird für das Galaxy S21 verteilt

Eigent­lich sollte das große Update für die Galaxy-S21-Serie schon am 20. November an den Start gehen, Samsung leitete den Prozess zur Aktua­lisie­rung aber erst Frei­tag­abend ein. SamMobile berichtet, dass One UI 6 für Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra in Europa gesichtet wurde. Unter anderem Nutzer aus der Schweiz erhalten die Soft­ware. Hier­zulande dürfte es eben­falls losgehen. Mit 2,28 GB ist das Paket ziem­lich groß. Falls Sie einen Tarif mit über­schau­barem Daten­kon­tin­gent nutzen, raten wir zu einem Update über ein WLAN-Netz.

Die Versi­ons­num­mern lauten G991BXXU9FWK2 (Galaxy S21), G996BXXU9FWK2 (Galaxy S21+) und G998BXXU9FWK2 (Galaxy S21 Ultra). Neben dem Betriebs­system Android 14 samt Benut­zer­ober­fläche One UI 6 ist auch ein neuer Sicher­heits­patch enthalten. Dieser stammt vom 1. November 2023. Unter anderem Opti­mie­rungen am Schnell­menü, den Benach­rich­tigungen, dem Sperr­bild­schirm, dem Start­bild­schirm und der Kamera des Updates werten die Benut­zer­erfah­rung auf.

Bezug von One UI 6 für Galaxy S21

Im Normal­fall sollten Sie eine Update-Benach­rich­tigung auf Ihrem Smart­phone erhalten. Klicken Sie diese an und bestä­tigen die Instal­lation, wird das Paket herun­ter­geladen und aufge­spielt. Sollte noch keine Update-Meldung auftau­chen, kann es auch helfen, manuell in den Einstel­lungen nach der Aktua­lisie­rung zu suchen. Hierfür begeben Sie sich zu Einstel­lungen / Soft­ware-Update / Herun­ter­laden und Instal­lieren. Samsung verteilt seine Soft­ware stets in Wellen, es kann mögli­cher­weise ein paar Tage dauern, bis Ihr Smart­phone an der Reihe ist.

Der Hersteller veröf­fent­lichte kürz­lich eine Update-Liste für One UI 6.