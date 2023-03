Ryd nennt sich eine der Apps, mit denen Auto­fahrer ihre Tank­rech­nung bezahlen können, ohne hierfür den Weg zum Tank­wart antreten zu müssen. Die Anwen­dung steht für Android und iOS zur Verfü­gung und kann an teil­neh­menden Tank­stellen in mehr als sieben Ländern genutzt werden. Als Zahlungs­mittel sind Apple Pay und Google Pay, Kredit­karten und PayPal möglich. Kredit­karten-Nutzer können seit einiger Zeit neben Master­card und Visa auch American Express nutzen.

Neu ist die Möglich­keit für iPhone-Besitzer, mit Ryd auch ohne das Anlegen eines Kunden­kontos zu bezahlen. Das geht aus dem Chan­gelog zur Version 4.8 der Ryd App für iOS hervor, die jetzt im AppStore von Apple veröf­fent­licht wurde. Voraus­set­zung ist, dass der Nutzer als Zahlungs­methode Apple Pay nutzt. Wer auf Kredit­karten oder PayPal zurück­greifen möchte, muss weiterhin ein Kunden­konto anlegen, um die Tank­rech­nung mit Ryd zu bezahlen. Ryd App ohne Anmeldung nutzbar

Foto: Ryd Wie die Kunden­betreuung der Ryd App auf Anfrage bestä­tigte, sollen auch Besitzer von Android-Smart­phones künftig die Möglich­keit bekommen, die Anwen­dung auch ohne vorhe­rige Regis­trie­rung zum Beglei­chen der Tank­rech­nung zu nutzen. Das wird analog zu Apple Pay für iPhone-Besitzer mit Google Pay funk­tio­nieren. Derzeit ist das Feature für Android-Nutzer noch nicht verfügbar. Das erfor­der­liche App-Update soll aber in den kommenden Wochen veröf­fent­licht werden.

Rabatt bei Aral

Noch bis zum 12. März läuft eine Aktion, mit der Inter­essenten einen Rabatt von 6 Cent pro Liter Treib­stoff einge­räumt bekommen, wenn sie mit der Ryd App erst­mals an einer Aral-Tank­stelle bezahlen. Die Abga­bemenge zum redu­zierten Preis ist auf 50 Liter begrenzt. Der Rabatt wird in der Anwen­dung beworben und auto­matisch nach dem Tank­vor­gang vom Rech­nungs­betrag abge­zogen. Nach Anbieter-Angaben kann Ryd an rund 1800 Aral-Tank­stellen genutzt werden. Der Rabatt kann nicht auf mehrere Tank­vor­gänge aufge­teilt werden.

Ryd funk­tio­niert ähnlich wie vergleich­bare andere Bezahl-Apps für Zahlungen an Tank­stellen. In der App wird die gewünschte Tank­stelle und dort die Zapf­säule ausge­wählt, an der man sich gerade befindet. Anschlie­ßend kann der Höchst­betrag ausge­wählt werden, den man für den Tank­vor­gang inves­tieren möchte. Dann kann getankt werden.

Eine mit Ryd vergleich­bare App nennt sich Pace Drive. Diese kann nicht nur mit dem Smart­phone, sondern auch mit der Smart­watch genutzt werden.