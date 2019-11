Runet gestartet: Russland schafft eigenes "Staatsnetz"

Russ­land hat Angst vor Angriffen auf seine Infra­struktur und möchte deshalb ein "eigenes" abge­schirmtes Internet aufbauen. Kritiker befürchten, dass so auch miss­liebige Kritik ausge­schaltet werden soll. Ob das alles so umsetzbar ist, bleibt unklar.

Der Protest war laut, die Kritik scharf - nun verstärkt der russi­sche Staat seine Kontrolle über das Internet. Ein vom welt­weiten Netz unab­hängiges "Runet" soll entstehen. Kritiker sehen darin einen Angriff auf die Frei­heit - und warnen vor chine­sischen Verhält­nissen.

Von einem "Staats­internet" in Russ­land, von totaler Zensur und Kontrolle, von einem Angriff auf die letzten verblie­benen Frei­heiten im Riesen­reich ist seit Monaten die Rede. Nun ist es soweit: Russ­lands umstrit­tenes Gesetz über ein eigen­stän­diges Internet (Link in russi­scher Sprache) ist heute in Kraft getreten. Kreml­chef Wladimir Putin schmet­terte schon im Mai, als er das Gesetz unter­schrieb (Link in russi­scher Sprache), Kritik von Netz­experten und Menschen­recht­lern ab. Egal, was es koste, die Rohstoff- und Atom­macht müsse bei einem mögli­chen Cyber­angriff aus dem Ausland oder bei sons­tigen Gefahren ein auto­nomes Internet haben. Das sei eine Frage der "natio­nalen Sicher­heit".

Digi­tale Isolie­rung?

Russland hat ein neues Gesetz verabschiedet, dass ein "eigenes sicheres" Internet ("Runet") schaffen soll. Kritiker befürchten die Filterung missliebiger Inhalte. Kritiker hingegen spre­chen von einer drohenden digi­talen Isolie­rung Russ­lands. Schon jetzt ist es so, dass viele Inter­netseiten, die etwa in Deutsch­land frei abrufbar sind, für russi­sche Nutzer gesperrt bleiben - etwa die des Kreml-Gegners Michail Chodor­kowski (Seite in englisch). Die Menschen­rechts­orga­nisa­tion Agora sieht das Gesetz als «funda­mentale Wende» in der Regie­rungs­politik bei der Kontrolle des Inter­nets.

Tausende - vor allem junge Menschen - hatten im Früh­jahr gegen das Gesetz demons­triert. Sie befürchten, der Kreml könnte künftig nach Belieben das Internet aus poli­tischen Gründen abschalten. Das wies zwar Putins Spre­cher - der im Kreml für Inter­netfragen zustän­dige - Dmitri Peskow als Unsinn zurück. Niemand habe die Absicht, Russ­land vom World Wide Web abzu­koppeln. Viel­mehr bestehe die Gefahr, dass der Westen Russ­land vom Netz abklemme. Deshalb brauche das Land eine unab­hängige digi­tale Infra­struktur.

Reine Reserve-Struktur?

Geschaffen werde nur Reserve-Struktur für mehr Sicher­heit, behaup­tete der Chef des Ausschusses für Infor­mati­onspo­litik in der russi­schen Staats­duma, Leonid Lewin. Das «Runet» bleibe ein Teil des welt­weiten Netzes. Es gehe um einen sicheren Netz-Zugang für russi­sche Nutzer unab­hängig von der Arbeits­weise auslän­discher Anbieter. Zudem solle das auto­nome Netz auch nur im Fall von Gefahr von außen genutzt werden - sowie übungs­weise.

Der für die Frei­heit des Inter­nets kämp­fende Moskauer Experte Alex­ander Isawnin von der unab­hängigen Orga­nisa­tion Roskomswo­boda sieht auch wirt­schaft­liche Inter­essen hinter dem Gesetz. Ziel sei es, die Zahl der rund 5000 Anbieter auf dem bisher freien Markt durch direkte staat­liche Einmi­schung zu redu­zieren. Tech­nisch sei noch vieles unge­klärt.

Mehr interne Knoten­punkte

Klar sei aber, dass der russi­sche Inter­netver­kehr künftig über Knoten­punkte im eigenen Land gelenkt werden solle, erklärt Isawnin. Die Infra­struktur dafür müsse erst noch aufge­baut werden. Zunächst sollen sich Provider Geräte anschaffen, die es der obersten Aufsichts­behörde Rosk­omnadsor erlauben, direkt Inhalte zu kontrol­lieren und den Daten­verkehr zu steuern.

Der bisher freie Markt werde damit zerstört, meint Isawnin. «Mit dem Gesetz hat der Staat das Instru­ment, sich direkt einzu­mischen. So etwas gibt es bei Ihnen in Deutsch­land nicht. Und nach allen bishe­rigen Erfah­rungen, ist jetzt das Schlimmste zu erwarten», sagt er im Gespräch mit der Deut­schen Presse-Agentur. Isawnin befürchtet, dass bei einer zuneh­menden Mono­poli­sierung das Internet künftig lang­samer und teurer werden könnte. Insge­samt sei aber auch frag­lich, ob das tech­nisch alles über­haupt funk­tionieren könne.

Konzerne klagen schon jetzt über enorme Kosten, weil sie den Daten­verkehr mona­telang spei­chern müssen. Die Unter­nehmen forderten unlängst den russi­schen Staat, der die Gesetze erlasse, auf, die Kosten dafür zu tragen. Eine komplett neue Infra­struktur will der russi­sche Staat schaffen, um von ameri­kani­schen Konzernen, wo bisher der Groß­teil der Daten lagert, unab­hängig zu sein. Die Russen stören sich schon seit langem daran, dass vor allem die west­lichen Inter­netkon­zerne Zugriff auf die wert­vollen Daten­sätze haben.

Russi­sche Daten dürfen nicht im Ausland gespei­chert werden

Die Daten russi­scher Bürger dürfen nach einem anderen Gesetz schon jetzt nicht mehr auf Servern im Ausland gespei­chert werden. Das führte etwa zur Sper­rung des Karriere-Netz­werks LinkedIn in Russ­land. Gegen Face­book und Twitter gab es bisher vor allem Drohungen und Ordnungs­strafen. Gesperrt sind die Zugänge aber nicht.

Die Orga­nisa­tion Reporter ohne Grenzen (ROG) kriti­siert das Gesetz als weiteren Angriff auf die Presse- und Meinungs­frei­heit. Kontrolle und Filte­rung des Daten­verkehrs lägen nun bei der Medi­enauf­sicht und dem Geheim­dienst. Deshalb sei das Gesetz eine Bedro­hung für die Frei­heit des Inter­nets, der Versuch einer Zensur. "Es belegt, dass die russi­sche Führung bereit ist, die gesamte Infra­struktur des Netzes unter poli­tische Kontrolle zu bringen, um bei Bedarf den digi­talen Infor­mati­onsfluss abzu­schneiden", sagt ROG-Geschäfts­führer Chris­tian Mihr.

Netze zeit­weise abge­schaltet oder blockiert

Wer aber zuletzt etwa im Sommer bei den Protesten der Oppo­sition unter­wegs war, bekam einen Vorge­schmack darauf, wie sich das künftig anfühlen könnte. Ein Absetzen von Nach­richten in sozialen Netz­werken oder auch nur Tele­fonieren waren teils nicht mehr möglich. Bei Protesten in der russi­schen Teil­repu­blik Ingu­sche­tien im Nord­kaukasus wurde der Zugang zum Internet 2018 dortigen Medien zufolge einfach gesperrt.

"Es braucht viel Anstren­gung, um gegen die nega­tiven Folgen des Gesetzes anzu­kämpfen", sagt der Internet-Ombuds­mann Dmitri Marinitschew im Inter­view der Boule­vard­zeitung "MK". Noch sieht er die frei­heits­liebenden Reflexe in der russi­schen Gesell­schaft intakt - anders als etwa in China, wo das Internet nie frei gewesen sei. "Die 'Daumen­schrauben' lassen sich viel­leicht kurz­fristig fester ziehen, um irgend­welche lokalen Aufgaben zu erle­digen, aber ein 'chine­sisches Internet' lässt sich schon nicht mehr umsetzen", meint er. Marinitschew hofft, dass das Gesetz am Ende wieder abge­schafft wird.

