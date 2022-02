Russland will Facebook teilweise beschränken

Russland will Facebook teilweise blockieren

Bild: dpa Russ­land will das soziale Netz­werk Face­book teil­weise beschränken. Das gelte von heute an und sei eine Reak­tion auf Sper­rungen staat­licher russi­scher Medien, teilte die Kommu­nika­tions­auf­sicht Rosk­omnadsor in Moskau mit.

Das habe die Gene­ral­staats­anwalt­schaft nach Rück­sprache mit dem Außen­minis­terium entschieden. Der Zugang solle teil­weise einge­schränkt werden. Unklar blieb zunächst, welche Konse­quenzen das genau hat. Am Abend ließ sich etwa die Face­book-App über Smart­phones weiterhin öffnen.

Zuvor Sper­rung russi­scher Medien

Bild: dpa Die Behörde warf dem Face­book-Konzern Meta vor, mit der Sper­rung russi­scher Medien bei Face­book "grund­legende Menschen­rechte und Frei­heiten sowie der Rechte und Frei­heiten russi­scher Bürger" verletzt zu haben. Betroffen seien etwa die Face­book-Auftritte der russi­schen Staats­agentur Ria Nowosti und des Senders Swesta gewesen.

