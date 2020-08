5G ausprobieren in St. Petersburg

Nicht nur in Europa oder den USA, auch in Russ­land ist 5G-Technik ange­sagt. Im SevKabel-Hafen von St. Peters­burg steht ein 5G-Test­ge­lände für die Allge­mein­heit. Man braucht nicht mal moderne Geräte dazu.

Beeline steht nicht für den Buchstaben "B" sondern für "Bee", die fleißige Biene. Das ist der dritte Netzbetreiber in Russland.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Der russi­sche Netz­be­treiber Beeline, der Netz­werk­aus­rüster Nokia und der Technik und Chip-Liefe­rant Qual­comm haben im Hafen SevKabel in St. Peters­burg ein 5G-Pilot­netz gestartet. Die Teil­nehmer des Netzes sollen die Möglich­keit haben, die Fähig­keiten von 5G-Netzen in Ruhe zu testen, beispiel­weise indem sie ein Virtual-Reality-Spiel oder ein Online-Spiel aus dem Cloud-Service-Angebot "Beeline Gaming" spielen. Beeline steht nicht für den Buchstaben "B" sondern für "Bee", die fleißige Biene. Das ist der dritte Netzbetreiber in Russland.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de

Lang­fris­tiges 5G-Pilot­pro­jekt

Nach Angaben der betei­ligten Unter­nehmen soll das Versuchs­netz im Hafen von St. Peters­burg das erste lang­fristig ange­legte 5G-Pilot­netz des Netz­be­trei­bers Beeline in St. Peters­burg sein, das für alle inter­es­sierten Kunden zugäng­lich sei.

Das Pilot­netz­werk von Beeline wurde mit Technik von Nokia aufge­baut, einschließ­lich des System­mo­duls und der 5G-"AirScale"-Anten­nen­sys­teme sowie eines 5G/WiFi-Routers (Heim­router), der mit dem Qual­comm Snap­dragon X55 5G Funk­modem-System ausge­stattet ist. Für die Demons­tra­tion der 5G-Netz­werk­fä­hig­keiten in Sankt Peters­burg erhielt der Netz­be­treiber Beeline eine zeit­lich begrenzte Ausnah­me­ge­neh­mi­gung zur Nutzung des in Mittel­eu­ropa noch kaum genutzten Milli­me­ter­wellen-Bandes zwischen 26 und 28 GHz.

5G Beeline Gaming

Im 5G-Versor­gungs­be­reich von "Beeline Gaming" sollen die Nutzer ihre bevor­zugten Netz­werk­spiele aus der Beeline-Gaming-Cloud auf Laptops, Tablets oder Smart­phones spielen können. Alter­nativ können sie auch ihre eigenen Geräte mitbringen und verwenden. Da Endge­räte für den Frequenz­be­reich 26-28 GHz im freien Handel kaum zu bekommen sein dürften, können alle Smart­phones über den 5G-WiFi-Heim-Router (CPE) mit Technik von Qual­comm über WiFi (= WLAN) auf das 5G-Netz zugreifen, während Laptops, Moni­tore und Spiel­kon­solen per Ethernet-Kabel (LAN-Kabel) oder WiFi (WLAN) und den entspre­chenden Router auf das Beeline-Breit­band­netz zugreifen können. Mehr als 500 anspruchs­volle und Main­stream-Spiele stehen im Dienst zur Verfü­gung - einige davon sind kostenlos erhält­lich.

Online-Gaming ist anspruchs­voll

Für die Hersteller ist Online-Gaming ist ein tech­nisch anspruchs­voller Unter­hal­tungs­be­reich. Nied­rige Latenz­zeiten und hohe Daten­über­tra­gungs­raten gehören zu den wich­tigsten Erfolgs­fak­toren für viele Spiele. Der Cloud-Gaming-Dienst Beeline Gaming auf der Basis von GeForce NOW von NVIDIA soll es erlauben, anspruchs­volle Spiele auf jedem Gerät (auch einem eigent­lich veral­teten Modell) dank der Verwen­dung leis­tungs­fä­higer Remote-Server zu betreiben.

5G-Netz­werke würden die Stabi­lität und Geschwin­dig­keit bieten, die eine neue Nutzer­er­fah­rung ermög­li­chen soll, die bisher nur über kabel­ge­bun­dene Netz­werke erreichbar war.

5G VR Gaming-Bereich

Im ehemaligen Hafen "Sevkabel" von St. Petersburg befindet sich ein großes Event und Veranstaltungszentrum, das mit 5G auf 26-28 GHz ausgerüstet wurde.

Foto: Sevkabel Port St. Petersburg Im Bereich "5G VR Gaming" können die Spieler im virtu­ellen Raum gegen­ein­ander antreten. Das von einem Team der "District Zero Studios" entwi­ckelte Shooter-Spiel wird im Mehr­spieler-PvP-Modus (Player vs. Player = Spieler gegen Spieler) für frei beweg­liche Spieler gespielt.

Eine Oculus Quest VR-Brille der neuesten Genera­tion ist für Multi­player-Szena­rien gedacht. Sie entführt die Spieler in eine virtu­elle Welt, worin einige Szenen das Beeline-Gebiet am Veran­stal­tungsort SevKabel-Hafen nach­bilden. Der Vorteil: Freie Bewe­gung ohne lästige Kabel - die Über­tra­gung läuft über 5G-Funk - und ohne sper­rige Spiel-Ausrüs­tung.

Die größte Heraus­for­de­rung für Spieler von VR-Spielen waren bisher unan­ge­nehme Schwindel-Effekte, wenn das in der Brille gezeigte Bild zusammen mit der eigenen Reak­tion auf die Aktionen des Benut­zers hinter seinen Echt­zeit­be­we­gungen zurück­bleibt. Die Verwen­dung von 5G soll es erst­malig ermög­li­chen, diese unschönen Situa­tionen zu vermeiden, weil 5G mit nied­ri­gerer Latenz genutzt werden kann.

Hohe Erwar­tungen

Valery Shorzhin, Technik-Chef bei Beeline will weiter die Fähig­keiten von 5G-Netz­werken in verschie­denen russi­schen Städten testen. "Wir starten unser erstes lang­fris­tiges 5G-Pilot­netz in Sankt Peters­burg, um den Kunden die Möglich­keit zu geben, die Vorteile des neuen Netz­stan­dards mit echten Beeline-Produkten zu erleben. Glücks­spiele sind eine der belieb­testen Formen der Unter­hal­tung bei unseren Kunden, welche die Vorteile des 5G-Netzes voll ausschöpfen".

Yulia Kleba­nova von Qual­comm ist sich sicher, dass die 5G-mmWave-Tech­no­logie erheb­liche Vorteile bieten kann, da sie enorme Verbes­se­rungen bei den Down­load-Geschwin­dig­keiten und in nied­ri­geren Reak­ti­ons­zeiten bieten kann, die bisher auf mobilen Geräten so nicht möglich waren.

Deme­trio Russo von Nokia freut sich, mit Beeline an diesem neuen Projekt zu arbeiten, um 5G in Russ­land zu testen und allen zu zeigen, welche Möglich­keiten 5G bieten kann.

George Held, Digi­taler Vordenker bei Beeline, ist sich sicher, dass Beeline Gaming den Zugang zu Compu­ter­spielen für jeder­mann ermög­licht. Da das Spiel im Netz (in der Cloud) berechnet und gespielt wird, sind keine höchst­leis­tungs­fä­higen Geräte beim Kunden notwendig. Und Beeline kann seine Spiele immer weiter aufrüsten oder erwei­tern, ohne größere Kosten für den Spieler daheim. Mit den 5G-Tech­no­lo­gien werde der Spiel­pro­zess perfekter werden.

Wer ist Beeline?

"Beeline" ist der Marken­name des dritten russi­schen Netz­be­trei­bers "PJSC VimpelCom" und die gehört zur inter­na­tio­nalen VEON-Gruppe, die an der NASDAQ und der Euronext-Börse in Amsterdam notiert ist. Die VEON-Gruppe ist ein "globaler Anbieter von Konnek­ti­vi­täts- und Inter­net­diensten" mit Haupt­sitz in Amsterdam.