Großbritannien will Rundfunk-Gebühren abschaffen

Der BBC iPlayer

Quelle: BBC, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Die einen reden von einer längst über­fäl­ligen Reform, die anderen von einem Skandal: Die briti­sche Regie­rung plant, die Finan­zie­rung der öffent­lich-recht­lichen BBC für zwei Jahre einzu­frieren und lang­fristig das Modell der Gebüh­ren­finan­zie­rung abzu­schaffen. Das teilte laut mehreren briti­schen Medien wie The Guar­dian die briti­sche Kultur­minis­terin Nadine Dorries am Wochen­ende in einem Schreiben mit. In Deutsch­land berichtet darüber unter anderem "Zeit Online".

Abo-Modell oder Priva­tisie­rung statt Rund­funk­gebühren

Quelle: BBC, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Das bishe­rige Gebüh­ren­modell werde demzu­folge im Jahr 2027 auslaufen. In den kommenden zwei Jahren sollen die Zuschauer, um Programme der BBC zu empfangen, noch wie bislang jähr­lich 159 Pfund (rund 190 Euro) bezahlen, in den drei darauf­fol­genden Jahren dann sogar noch etwas mehr, doch danach sei dann "Schluss", hieß es. Künftig soll es neue Finan­zie­rungs­modelle geben, etwa ein Abo-Modell oder eine Teil­pri­vati­sie­rung und somit eine Finan­zie­rung über Werbe­ein­nahmen, wie beim Privat­funk oder Strea­ming-Diensten wie Netflix.

Schlie­ßungen von Sendern und Quali­täts­ver­lust

Die Ankün­digung bringe den Sender laut "Zeit Online" in große finan­zielle Bedrängnis. Die BBC und andere Kritiker der Maßnahme fürchten Einschnitte bei der aktuell noch hohen Qualität des Programms und der Produk­tionen, einen großen Perso­nal­abbau sowie das Schließen bestimmter Sender.

Die Aussage Dorries komme nicht über­raschend. Seit 2010 hätten konser­vative Regie­rungen im Verei­nigten König­reich immer wieder das bishe­rige Finan­zie­rungs­modell des Senders disku­tiert, hieß es.

Auswir­kungen und mögliche Signal­wir­kung in Deutsch­land

Ein solcher Umbau bei der briti­schen BBC könnte auch Auswir­kungen auf Deutsch­land haben. Nicht nur, dass konser­vative Kreise auch hier­zulande schon lange einen Umbau des öffent­lich-recht­lichen Rund­funks fordern.

Programme der BBC werden auch in Deutsch­land rege genutzt. So ist nicht nur ein unver­schlüs­selter Empfang via Satellit möglich, auch die BBC Radio App erfreut sich einer großen Beliebt­heit und den BBC iplayer mit Video­ange­boten nutzen zumin­dest viele über VPN. Es ist frag­lich, ob die BBC diese Ange­bote lang­fristig und vor allem kosten­frei aufrecht­erhalten kann.

In Deutsch­land arbeiten sowohl die Frak­tionen als auch die Minis­ter­prä­sidenten an einer Reform des öffent­lich-recht­lichen Rund­funks und dem Rund­funk­bei­trag als Finan­zie­rungs­grund­lage.