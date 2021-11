Ampel-Koalition: Klares Bekenntnis für Rundfunkfrequenzen

Die neue, desi­gnierte Ampel-Koali­tion macht sich für den Rund­funk stark und will um einen Erhalt von Frequenzen kämpfen, die momentan noch vom digital-terres­tri­schen Fern­sehen (DVB-T2) verwendet werden. Diese will auch der Mobil­funk für sich bean­spru­chen.

Wört­lich heißt es im Koali­tions­ver­trag: "Freie und unab­hän­gige Medien sind in einer Demo­kratie unver­zichtbar. Dazu gehören private und öffent­lich-recht­liche Medien. Sie sichern Plura­lität und Viel­falt und müssen barrie­refrei sein. Gemeinsam mit den Ländern beför­dern wir eine breite gesell­schaft­liche Debatte über den Wert freier Medien für die Demo­kratie. In der Gesetz­gebung wollen wir die Kohä­renz zwischen Europa-, Bundes- und Landes­recht opti­mieren und in einer Bund-Länder-AG die Gesetze mit medi­enrecht­lichen und poli­tischen Bezügen über­arbeiten. Wir wollen das UHF-Band dauer­haft für Kultur und Rund­funk sichern."

Inter­essen­ver­band sieht "stärkstes poli­tisches Bekenntnis aller Zeiten"

Die Ampel will eine weitere Digitale Dividende verhindern und setzt sich für den Erhalt von Rundfunkfrequenzen ein

Foto: Telefónica Der Inter­essen­ver­band SOS - Save Our Spec­trum kommen­tiert die poli­tische Ziel­set­zung mit Freude: "Das ist das stärkste poli­tische Bekenntnis zur Nutzung der UHF-Frequenzen für Kultur und Medien (DVB-T2 und 5G Broad­cast) aller Zeiten". Damit sei der Wille Deutsch­lands klar: "Bei der Welt­funk­kon­ferenz kämpfen wir für die Siche­rung des bewährten Zustandes. Das Gespenst einer co-primären Zuwei­sung an den Mobil­funk, der mittel­fristig das Aus der Kultur im Spek­trum zwischen 470 und 694 MHz bedeutet hätte, ist vom Tisch. Damit setzen SPD, Grüne und FDP um, was sie im Wahl­kampf verspro­chen hatten. Das ist ein wunder­barer Tag für die Kultur- und Krea­tiv­wirt­schaft in Deutsch­land."

Schon jetzt laufen die Vorbe­rei­tungen für die nächste Welt­funk­kon­ferenz (WRC-23), in der es um die Zukunft des besagten Frequenz­spek­trums gehen soll. Im Vorfeld hat die Euro­päi­sche Rund­funk­union (EBU) schon eine weitere Digi­tale Divi­dende zulasten des digital-terres­tri­schen Fern­sehens, dem künf­tigen 5G Broad­cast und der Kultur abge­lehnt.