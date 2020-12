Rundfunkbeiträge: So regeln es andere Länder

In Deutsch­land war die Erhö­hung des Rund­funk­bei­trags um 86 Cent auf 18,36 Euro geplant. Es entstand ein Riesen­streit in Sachsen-Anhalt - jetzt bleibt es vorerst bei 17,50 Euro. Wie regeln das andere Staaten?

Bild: picture alliance/dpa | Marius Becker In Deutsch­land ist der Rund­funk­bei­trag zum Zank­apfel der Politik geworden. Sachsen-Anhalt blockiert die Erhö­hung um 86 Cent auf monat­lich 18,36 Euro zum 1. Januar 2021 für ganz Deutsch­land. Es bleibt vorerst bei 17,50 Euro. Im Ausland stehen 2021 hingegen einige Ände­rungen an. Eine Über­sicht über öffent­lich-recht­liche Rund­funk­sys­teme.

Schweiz

Bild: picture alliance/dpa | Marius Becker Der Rund­funk­bei­trag sinkt am 1. Januar zum zweiten Mal inner­halb von zwei Jahren auf dann 335 Franken (310 Euro) im Jahr. 2018 waren es noch 451 Franken. Die Regie­rung recht­fer­tigt die im Vergleich zu anderen Ländern hohen Beiträge damit, dass Programme in vier Landes­spra­chen produ­ziert werden müssen: Deutsch, Fran­zösisch, Italie­nisch und Räto­roma­nisch.

Die Schwei­zeri­sche Radio- und Fern­seh­gesell­schaft (SRG) ist keine öffent­lich-recht­liche Anstalt, sondern ein Rund­funk­ver­anstalter mit öffent­lichem Auftrag. Sie ist als Verein orga­nisiert. 2018 gab es eine Debatte um die völlige Abschaf­fung der Gebühren. Das gipfelte in einer Volks­abstim­mung, in der die Abschaf­fung aller­dings deut­lich mit 71,6 Prozent abge­lehnt wurde.

Öster­reich

Je nach Bundes­land fallen für das Angebot des öffent­lichen-recht­lichen ORF rund 21 bis 27 Euro monat­lich an. Von den etwa 922 Millionen Euro an jähr­lichem Gebüh­ren­auf­kommen erhielt der ORF 2019 aller­dings nur 643 Millionen Euro als Programm­ent­gelt. Der Rest landete in den Kassen von Bund und Ländern und wurde unter anderem zur Kultur­för­derung genutzt.

Damit blieben dem ORF nach eigener Rech­nung 17,21 Euro im Monat. Der vom ORF-Stif­tungsrat fest­zule­gende Beitrag, der von der Regu­lie­rungs­behörde über­prüft wird, wurde unter Spar­auf­lagen zuletzt 2016 erhöht - und zwar um 6,5 Prozent. Die Art der Finan­zie­rung wurde zuletzt von der rechten FPÖ kriti­siert.

Däne­mark

1353 däni­sche Kronen (rund 182 Euro) zahlte man 2020 jähr­lich für den öffent­lichen Rund­funk rund um die zentrale Sende­anstalt DR. Von poli­tischer Seite ist 2018 beschlossen worden, diese Medi­enli­zenz im Laufe von drei Jahren abzu­schaffen. Seitdem hat sich der Beitrag, den jeder Däne mit einem Fern­seher, Computer, Smart­phone oder Tablet mit Inter­net­zugang zahlen muss, schritt­weise verrin­gert: Erst 2019 um 600 Kronen, 2020 dann um weitere 574 Kronen.

2021 steht nach Angaben des DR eine weitere Senkung um 734 Kronen bevor, womit man monat­lich umge­rechnet nur noch weniger als sieben Euro an Medi­enli­zenz zahlt. Ab 2022 soll der öffent­liche Rund­funk dann voll­ends über die Steuer finan­ziert werden.

Italien

Wer einen Strom­anschluss braucht, der hat vermut­lich auch einen Fern­seher. Das hat sich die italie­nische Regie­rung vor rund fünf Jahren bei ihrer Umstel­lung des Rund­funk­bei­trags gedacht. Die Canone bezahlen die Menschen in Italien nämlich in der Regel je Haus­halt über ihre Strom­rech­nung.

Der öffent­lich-recht­liche Rund­funk Rai - Radiote­levi­sione Italiana - ist nicht in Rund­funk­anstalten der einzelnen Regionen unter­teilt. Die Kanäle folgen eher einem Thema. Es gibt zum Beispiel einen reinen Sport-, Nach­richten- und Film-Kanal. Jähr­lich sind seit 2017 insge­samt 90 Euro fällig.

Polen

Die Rund­funk­bei­träge betragen für ein Radio­gerät umge­rechnet 1,60 Euro im Monat oder 17 Euro fürs ganze Jahr. Für Fernseh- und Radio­geräte sind gut fünf Euro pro Monat fällig. Wer gleich das ganze Jahr bezahlt, wird mit 55 Euro zur Kasse gebeten. Die Beiträge sind seit 2016 unver­ändert, für das kommende Jahr ist eine gering­fügige Erhö­hung vorge­sehen. Aller­dings zahlen immer weniger Haus­halte die Rund­funk­bei­träge, so machen die Öffent­lich-Recht­lichen zuneh­mend Verluste.

Im März unter­zeich­nete Präsi­dent Andrzej Duda ein umstrit­tenes Medi­enge­setz, wonach die Sender im laufenden Jahr umge­rechnet 454 Millionen Euro Subven­tionen bekommen. Dies sorgte für einen Aufschrei der polni­schen Oppo­sition. Denn die natio­nal­kon­ser­vative Regie­rungs­partei PiS hat den öffent­lich-recht­lichen Rund­funk unter ihre Kontrolle gebracht. Ein Gesetz­ent­wurf der PiS sieht wieder Subven­tionen für 2021 vor.

Frank­reich

Rund­funk­gebühren fallen für Geräte an, mit denen TV-Programme empfangen werden, das Ganze wird einmal im Jahr zusammen mit der Wohn­steuer berechnet. Aktuell sind es 138 Euro pro Steu­erhaus­halt. Die Gebühr dient France Télévisions und Radio France als Haupt­ein­nah­mequelle.

Die Gebühr wird immer wieder in Frage gestellt - zuletzt schlug der für öffent­liche Finanzen zustän­dige Minister ihre Abschaf­fung im Zuge der Proteste der "Gelb­westen"-Bewe­gung vor - aller­dings ohne Erfolg. Da die Wohn­steuer in den kommenden Jahren in Frank­reich abge­schafft werden soll, wird auch eine Reform der Rund­funk­gebühr notwendig.

Nieder­lande

Es gibt keine Rund­funk­bei­träge. Das Minis­terium für Medien finan­ziert alle öffent­lichen Sender. Insge­samt betrug der Haus­halt für den Rund­funk 2020 rund 830 Millionen Euro. Die Sender sind wie Vereine orga­nisiert und reprä­sen­tieren jeweils eine bestimmte ideo­logi­sche, reli­giöse oder gesell­schaft­liche Strö­mung.

Die meisten von ihnen haben noch zusätz­liche Einnahmen aus Reklame oder Mitglieds­bei­trägen. Diese frei­wil­ligen Beiträge liegen meist unter zehn Euro im Jahr. 2021 tritt ein neues Medi­enge­setz in Kraft, und danach wird die Reklame in Radio und TV um die Hälfte redu­ziert.

Tsche­chien

Es gibt sowohl eine öffent­lich-recht­liche Hörfunk­anstalt (Cesky rozhlas/CRo) als auch einen Fern­seh­sender (Ceska tele­vize/CT). Beide sind vonein­ander unab­hängig und werden durch Beiträge finan­ziert. Diese liegen für Privat­haus­halte bei umge­rechnet monat­lich 1,72 Euro für Radio und 5,16 Euro für Fern­sehen.

Die jüngste Erhö­hung liegt lange zurück - zum 1. Januar 2008. Für 2021 rechnet CT mit Beitrags­ein­nahmen in Höhe von umge­rechnet 216 Millionen Euro, der Rund­funk (CRo) mit knapp 80 Millionen.

Groß­bri­tan­nien

Zum Rund­funk mit am Gemein­wohl orien­tierten Programm­auf­trag gehören neben der BBC die Sender Channel 4, Channel 5 und S4C. Beitrags­finan­ziert, wenn auch auf Umwegen, sind nur die BBC, der BBC-World Service und der an Wali­sisch-Spre­cher gerich­tete Sender S4C. Der Jahres­bei­trag in Groß­bri­tan­nien lag für 2020 bei 157,50 Pfund (knapp 174 Euro).

Senioren über 75 Jahre waren lange von der Beitrags­pflicht ausge­nommen, seit August gilt das aber nur noch für Menschen, die eine staat­liche Aufsto­ckung ihrer Rente erhalten. Premier­minister Boris Johnson sprach immer wieder öffent­lich über eine zumin­dest teil­weise Abschaf­fung der Rund­funk­bei­träge.

In der CDU wird die Diskus­sion über die Zukunft des öffent­lich-recht­lichen Rund­funks nun noch einmal heftiger. Infor­mati­ons­sen­dungen soll es nach dem Willen von Kriti­kern weiter geben, Koch­sen­dungen, Talk­shows, Krimis und Sport stehen auf der Kippe. Mehr zu dem Thema lesen Sie in einer weiteren News.