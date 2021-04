5G-Live-TV: Media Broadcast startet 5G-SA-Campus-Netz

Die Sende­stelle Nauen wurde vor etwa 100 Jahren gebaut. Die große Halle war früher bis in den letzten Winkel mit Sender­technik ausge­stattet. Heute steht eine "blue Box" in der Ecke, die mehr kann.

Media Broad­cast kennen wir als Rund­funk­dienst­leister, der TV- und Radio­sen­der­netze betreibt. Ursprüng­lich eine Deut­sche-Telekom-Tochter wurde das Unter­nehmen nach Frank­reich verkauft und landete eines Tages - völlig über­raschend - bei der deut­schen Freenet AG (der Mutter des Service-Provi­ders Mobilcom-Debitel) und über­nahm auch die Ausstrah­lung von Fern­seh­pro­grammen nach dem DVB-T2 Stan­dard.

Media­broad­cast sendet 5G im Campus

Inzwi­schen ist Media­broad­cast auch unter die 5G-Netz­betreiber gegangen, mit einem der welt­weit ersten 5G-Campus­netze in 5G-Stan­dalone-Tech­nologie für mobile TV-Produk­tionen. Der Vorteil ist: Media­broad­cast ist damit unab­hängig von der verfüg­baren Band­breite und der Auslas­tung öffent­licher 5G-Netze, zumin­dest in den eigenen vier Wänden.

4 Kame­rasi­gnale in HD

Mit einer mobilen "LiveU"-Einheit können bis zu vier Kame­rasi­gnale über­tragen werden. Dazu wurde die Sende­ein­heit "LU800" des Herstel­lers "LiveU" in das 5G-Campus­netz in Nauen bei Berlin inte­griert. Media Broad­cast konnte so erst­malig einen Anwen­dungs­fall (Use Case) mit einer voll­stän­digen TV-Produk­tions­kette reali­sieren. Die Koope­ration der beiden TV-Über­tra­gungs­experten, zeige die Möglich­keiten die sich mit 5G bei der mobilen TV-Produk­tion von Live-Events und News zukünftig eröffnen.

Beim vorge­stellten Anwen­dungs­fall wurde eine hoch­auf­lösende Profi-HD-Kamera via HD-SDI an die neue, trag­bare LU800-Sende­ein­heit von LiveU ange­schlossen. Insge­samt ist der Anschluss von bis zu vier Kameras an das Gerät möglich, damit kann eine TV-Produk­tion mit bis zu vier voll­kommen synchronen Signalen (Feeds) in HD- oder sogar 4K-Qualität über­tragen werden. Die Gerät­schaft lässt sich dabei bequem in einem Ruck­sack trans­por­tieren.

Ausge­stattet mit mehreren 5G-Modems, über­mit­telt die Sende­ein­heit das Kame­rasi­gnal in das Stan­dalone-Campus­netz, welches Media Broad­cast im Gebäude der histo­rischen Rund­funk-Sende­stelle in Nauen (Bran­den­burg) und dem Frei­gelände dort für die Tests neuer, 5G-basierter Anwen­dungen betreibt. Via Internet über­trägt Media Broad­cast die Feeds zum firmen­eigenen Entwick­lungs­standort in Berlin, wo sie über einen Video-Server von LiveU empfangen, geprüft und per HD-SDI zur weiteren Verar­bei­tung verfügbar gemacht werden. Über LiveU Central, das webba­sierte Video-Manage­ment-System von LiveU, konnte von dort auch auf das Gerät zuge­griffen und dieses fern­gesteuert werden.

Die histo­rische Sende­stelle Nauen im Video

5G soll TV-Produk­tionen flexi­bler machen

„Gemeinsam mit LiveU bieten wir der Branche mit diesem Use Case ein greif­bares Beispiel, wo die Reise mit 5G im News- und Event­bereich hingehen könnte: Einfach zu reali­sie­rende, flexible TV-Produk­tionen in bester Qualität und maxi­maler Sicher­heit. Unser Ziel ist es, diese Erfah­rungen bald­mög­lichst in unser Lösungs-Port­folio einfließen zu lassen und sie damit im Dialog mit unseren Kunden diesen zur Verfü­gung stellen zu können“, so Daniel Wolbers, Leiter der 5G-Produkt­ent­wick­lung bei Media Broad­cast.

Hanno Klamke, bei LiveU als Sales Inge­nieur für die DACH-Region zuständig, ergänzt: „Es hat schon immer zur DNA von LiveU gehört, neue tech­nolo­gische Entwick­lung früh­zeitig aufzu­greifen und mitzu­gestalten. Daher hat die Zusam­men­arbeit mit Media Broad­cast auch so gut gepasst. Mit unserer neuesten 5G-Sende­ein­heit LU800, in die die Erkennt­nisse aus EU-weiten 5G-Forschungs­pro­jekten einge­flossen sind, konnte Media Broad­cast die Poten­ziale von 5G-Non-Public-Networks (NPN) für die Medi­enpro­duk­tion voll und ganz ausschöpfen.“ Das gemein­same Meilen­stein-Projekt dient als Grund­lage für viel­fäl­tige Work­flows, die höchsten Anfor­derungen an Verfüg­bar­keit, Zuver­läs­sig­keit, Service-Qualität und Sicher­heit genügen müssen. Zugleich eröffnet die Unter­stüt­zung von 5G Stan­dalone (SA) noch viele weitere, zukunfts­wei­sende Einsatz­mög­lich­keiten.

Eigenes 5G nur im Campus-Gelände

Das Innenleben der 5G "BlueBox" in Nauen. Darin ist mehr Technik enthalten, als die vor 100 Jahren raumfüllenden Sendeanlagen, die z.T. noch erhalten sind.

Foto: Mediabroadcast Dabei ist zu beachten, dass die 5G-Lizenz für MediaBroadcast nur auf dem eigenen "Firmen­gelände" gilt. Sollten Außen­repor­tagen über 5G reali­siert werden, müssten entweder tempo­räre Lizenzen für den Einsatzort bean­tragt werden oder Kapa­zitäten in einem Network-Slice eines öffent­lichen Netz­betrei­bers (Telekom, Voda­fone, o2, viel­leicht später auch 1&1-Dril­lisch) gebucht werden.

Das ist gar nicht so unwahr­schein­lich, da Networks Slice die Über­trags­qua­lität auch dann garan­tieren soll, wenn parallel zigtau­sende private Fans mit ihren eigenen Handys viel "Betrieb" im Stadion machen.

Wer ist Media Broad­cast?

Rund 100 Jahre alt ist das Gebäude der Großfunkstelle Nauen, rechts sieht man eine drehbare Kurzwellen-Antenne.

Foto: Mediabroadcast Media Broad­cast ist Teil der freenet Group und sieht sich als Deutsch­lands größter, bundes­weiter Service Provider der Rund­funk- und Medi­enbranche Partner für Digi­tali­sie­rung. Das Unter­nehmen projek­tiert, errichtet und betreibt multi­mediale Über­tra­gungs­platt­formen für Fern­sehen und Hörfunk über moderne Sender-, Leitungs- und Satel­liten­netz­werke.

Media Broad­cast sieht sich als Markt­führer bei DAB+ und bei DVB-T2 HD, vermarktet die Platt­form freenet TV und ist am bundes­weiten DAB+ Platt­form­betreiber "Antenne Deutsch­land" betei­ligt. Darüber hinaus vernetzt das Unter­nehmen Rund­funk­anbieter mit seinem hoch­ver­füg­baren Glas­faser-Netz­werk und reali­siert Produk­tionen und Über­tra­gungen von Live Events für TV-Sender und Unter­nehmen.

Seit 2021 betreibt Media Broad­cast nun ein eigenes 5G-Stan­dalone-Campus­netz und entwi­ckelt dort gemeinsam mit Kunden und Part­nern inno­vative 5G-Anwen­dungen für die Medien und andere Bran­chen. Der Haupt­sitz des Unter­neh­mens ist in Köln. Mehrere hundert Service Mitar­beiter sind bundes­weit im Einsatz.

Wer ist LiveU?

Die Firma LiveU bietet Lösungen für HEVC-enco­dierte und 5G-basierte Live-Über­tra­gungen und Remote Produk­tionen in 4K. Das defi­niere "die Spiel­regeln neu, wenn es um Live-Nach­richten und dyna­mische Sport-Bericht­erstat­tung geht", weil neue unge­ahnte Bild­qua­litäten möglich werden.

LiveU orga­nisiert und verteilt seine Lösungen über eine Cloud, um die Kosten möglichst gering zu halten. Das Programm reicht von mobilen Ruck­sack- und Smart­phone-Anwen­dungen über hybride Satellit-/Mobil­funk-Lösungen bis hin zu Broad­cast-Geräten mit externen Antennen. Mehr als 3.000 Kunden in über 130 Ländern setzten auf den Anbieter, wie globale Rund­funk­anstalten, Nach­richten-Agen­turen oder im Sport- und Unter­hal­tungs­bereich. Signale werden "Live" ins TV über­tragen, aber auch zu Online-Medien oder ins Social Web gestreamt. Für sein "Video over Cellular Internet Protocol" (VoCIP) wurde LiveU unter anderem mit dem 71. Emmy-Awards in der Kate­gorie „Tech­nology and Engi­nee­ring“ ausge­zeichnet.