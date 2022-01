RugGear RG935: Tablet für harte Umgebungsbedingungen

Bei Outdoor-Lieb­habern sind die Smart­phones von RugGear vor allen Dingen wegen ihrer ausge­spro­chenen Robust­heit bekannt. Aber auch in Berufs­zweigen, in denen Handys oder Tablets einiges wegste­cken müssen, kommen die Mobil­geräte des Herstel­lers zum Einsatz. Das Unter­nehmen mit Sitz in Lauda-Königs­hofen, Deutsch­land, entwi­ckelte nun nach dem RG910 und RG930i ein Tablet namens Ultra-Rugged RG935, das beson­ders für Indus­trie­anwender, aber sicher­lich auch für die eine oder andere Privat­person inter­essant sein dürfte.

Zwei 4000 mAh Akkus mit Hot-Swap Funk­tion

RugGear RG935 Tablet im Einsatz

Bild: RugGear Wer schon einmal mitten im Wald oder auf einer Baustelle mit leerem Smart­phone- oder Tablet-Akku dage­standen hat, weiß wie ärger­lich das ist. Für diese Zwecke verbaut RugGear bei seinem RG935 gleich zwei Akku-Steck­plätze auf der Rück­seite, die jeweils Platz für eine 4000-mAh-Kraft­zelle haben. Dem Nutzer bietet sich hier­durch die Möglich­keit, entweder die Gesamt­kapa­zität beider Akkus (8000 mAh) zu nutzen, oder die Batte­rien im laufenden Betrieb zu wech­seln. RuGear RG935 mit zwei 4000 mAh Akkus

Bild: RugGear

10,1-Zoll-Display ist bei Regen bedienbar

Das 10,1 Zoll große Corning Gorilla Glass geschützte Display verfügt über eine beson­ders helle Beleuch­tung und löst mit 1200 x 1920 Pixel auf. Für den Außen­ein­satz wichtig von beson­derer Bedeu­tung: Der Screen lässt sich auch mit nassen Händen oder Hand­schuhen bedienen.

Ein weiteres Feature, das die Nutzung des Tablets unter subop­timalen Außen­bedin­gungen erleich­tert, sind die physi­schen Hard­ware­tasten, die sich unter­halb des Screens befinden. Drei der Buttons kann der Nutzer mit seinen wich­tigsten Anwen­dungen frei belegen. RugGear RG935 mit einem 10,1 Zoll Display und Hardwaretasten

Bild: RugGear

Qual­comm Snap­dragon 665 Prozessor

Mit seinen Außen­maßen von 253,5 x 182,5 x 17,5 Milli­metern präsen­tiert sich das Gehäuse als relativ hand­lich, bedenkt man, dass es sich hierbei um ein 10-Zoll-Gerät mit stoß­dämp­fender Gummie­rung handelt. Insge­samt wiegt das RG935 annehm­bare 930 Gramm.

Unter der schwarz-gelben Haube des Tablets werkelt ein Qual­comm Snap­dragon 665 8-Kern Prozessor mit Unter­stüt­zung von 4 GB RAM. Der interne Spei­cher beläuft sich auf 64 GB und lässt sich mit einer MicroSD-Karte um bis zu 256 GB erwei­tern.

Üppige GPS-Ausstat­tung

In puncto Mobil­funk ist der RugGear-Neuling mit LTE und einem Dual-Sim-Steck­platz ausge­rüstet. Zur weiteren Ausstat­tung gehören ein USB Type-C sowie ein USB Type-A Steck­platz, Blue­tooth 5.0 (Low Energy), NFC, OTG und WiFi.

Die üppig mit GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou und Galileo ausstaf­fierte Navi-Ausrüs­tung dürfte vor allen Dingen beim Einsatz in der GPS-Fahr­zeug­ortung, Navi­gation und im Flot­ten­manage­ment von Vorteil sein. Auf dem RG 935 läuft werk­seitig Android 11. RugGear RG935 Ports

Bild: RugGear

Hoch­leis­tungs­laut­spre­cher mit 103 Dezibel

Ein PA-verstärkter 2W-Hoch­leis­tungs­laut­spre­cher ermög­licht eine Laut­stärke von bis zu 103 Dezibel und sollte sich hier­durch auch in lärm­inten­siver Umge­bung durch­setzen. Fotos und Videos nimmt das Tablet mit einer 13 Mega­pixel Haupt­kamera oder einer 5-Mega­pixel-Knipse auf der Front auf. IP68 und MIL-STD-810H bieten eine 30-minü­tige Resis­tenz gegen Wasser in einer Tiefe von 1,20 Meter sowie einen Fall­schutz bei bis zu 1,5 Meter tiefen Stürzen. RugGear RG 935 Handschlaufe

Bild: RugGear

Reich­hal­tige Zube­hör­aus­stat­tung

RugGear legt seinem RG935 eine verstell­bare Hand­schlaufe (mit Schrauben an der Rück­seite zu fixieren), ein 3,5 mm Headset, ein USB-C-Daten­kabel, ein Lade­gerät und ein SIM-Tool mit ins Gesamt­paket, das derzeit mit rund 594 Euro zu Buche schlägt und ab sofort zu haben ist. Als kosten­pflich­tiges Zubehör gibt es außerdem ein 3,5 mm PTT-Headset, ein 3,5 mm PTT-RSM sowie ein PKW/LKW-Lade­gerät (Ziga­ret­ten­anzünder) und eine Tisch­lade­sta­tion.

Für alle, die gerne draußen unter­wegs sind und Wert auf einen scho­nenden Umgang mit unserer Umwelt legen, gibt es bereits „klima­freund­liche" Mobil­funk­tarife.