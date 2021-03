Homeoffice: Viele Rufumleitungen überlasten Telefonanlagen

Behördenmitarbeiter können im Homeoffice nicht unter ihrer Behördendurchwahl erreicht werden, weil die Anlagen überlastet sind

Dass möglichst alle Mitar­beiter und Mitar­bei­terinnen von zu Hause aus arbeiten sollen, ist poli­tisches Gebot und durchaus sinn­voll - sofern die tech­nischen Möglich­keiten gegeben sind. Und da hakt es, wie das Magazin DER SPIEGEL (Ausgabe 10/2021, Seite 22) berichtet.

Home­office über­lastet Anlagen

Der Wunsch nach mehr Home­office schei­terte bei mehreren Bundes­behörden an über­las­teten Tele­fon­anlagen. In einem Rund­schreiben des Bundes­innen­minis­teriums von Anfang Februar heißt es, die tele­foni­sche Weiter­lei­tung aus den Büros nach Hause führe "zu einer zeit­weisen Über­las­tung der Netze des Bundes".

Deshalb empfehle die dafür zustän­dige Bundes­anstalt für den Digi­tal­funk (sic!), "Rufum­lei­tungen an den Büro­tele­fonen möglichst nicht zu akti­vieren". Mitar­beiter und Mitar­bei­terinnen mit Dienst­handy sollen statt­dessen die Handy­nummer weiter­geben – oder frei­willig ihre Privat­nummer, um zu Hause erreichbar zu bleiben.

Anlage auch bei der Bundes­polizei über­lastet

Auch das Bundes­poli­zei­prä­sidium in Potsdam kämpft mit einer schwäch­lichen Tele­fon­anlage. Zwar lobte sich die Abtei­lung für Kommu­nika­tions­technik im Dezember dafür, dass man in der Coro­nakrise die Zahl der Räume für Tele­fon­schalten "erheb­lich ausge­baut" habe. Aller­dings komme es wegen der rund 200 geschal­teten Rufum­lei­tungen aus den Büros "immer wieder zu Leitungs­eng­pässen", was dazu führe, dass "die Räume zuneh­mend nicht oder nur einge­schränkt genutzt werden".

Konse­quenz auch hier: "Je Abtei­lung" dürften "maximal 10 externe Rufum­lei­tungen geschaltet werden". Außerdem raten die Kommu­nika­tions­experten und -exper­tinnen dazu, vermehrt das Dienst­handy zu nutzen – aller­dings ohne vom Büro aufs Handy umzu­leiten. Mit tech­nischer Aufrüs­tung bei der Bundes­polizei sei frühes­tens "ab dem 2. Quartal 2021" zu rechnen.

Tech­nische Hinter­gründe

Der tech­nische Hinter­grund dieser Anlagen ist folgender: Große Behörden oder große Firmen haben in der Regel eine "Neben­stel­len­anlage mit Durch­wahl". Die hat eine "Kopf­nummer" und eine Durch­wahl (meist drei oder vier­stellig, bei größeren Anlagen sogar fünf­stellig). Bei vier­stel­ligen Durch­wahlen wären tech­nisch gesehen 8999 Durch­wahlen (die "0" ist übli­cher­weise die Zentrale) möglich.

Da aber nicht alle 8999 Neben­stellen gleich­zeitig Amts­gespräche führen, gibt es nur einen Bruch­teil an Amts­lei­tungen. Das reicht im Normal­fall auch aus. Wenn nun aber 8999 Neben­stellen eine Umlei­tung nach draußen geschaltet haben, wird die Zahl der "belegten Sprach­kanäle" verdop­pelt, d.h. das System geht schneller in die Knie.

Die Lösung sind Tele­fon­anlagen, die in einer Cloud laufen und rein auf Soft­ware basieren. Sie können bei Bedarf kurz­fristig per Soft­ware "erwei­tert" werden. Da Cloud-Anlagen nicht in der Firma oder der Behörde, sondern "außer Haus" auf einem externen Server laufen, sind hier beson­dere Sicher­heits­vor­schriften zu beachten, schließ­lich soll ja "niemand unbe­fugtes" diese Gespräche mitver­folgen können.

Tipps für Arbeit­nehmer

Wenn Ihr Arbeit­geber von Ihnen verlangt, die private Tele­fon­nummer bekannt zu geben, um seine Anlage zu entlasten, gibt es eine einfache Möglich­keit: Moderne Tele­fon­anschlüsse (auf VoIP-Basis) haben heute "ab Werk" mindes­tens drei Rufnum­mern inklu­sive, diese Zahl kann auf insge­samt 10 erwei­tert werden. Mögli­cher­weise haben sie diese Nummern noch nie genutzt. Jetzt ist die Gele­gen­heit dazu, sie bekannt zu machen und zu nutzen.

In der heimi­schen Tele­fon­anlage oder im Router kann dann fest­gelegt werden, welche Nummer wann an welchem Apparat klin­gelt. Somit ist gewähr­leistet, dass dienst­liche Anrufe nur während der Arbeits­zeit ankommen. Weitere Nummern können auch Lebens­part­nern, Kindern oder verschie­denen Projekten (z.B. bei Selbst­stän­digen) zuge­wiesen werden.

Die zusätz­lichen Nummern können bei einem reinen SIP-Anbieter oder dem Anbieter des eigenen Anschlusses (z.B. Telekom, Voda­fone, 1&1, etc.) bestellt werden. Der jewei­lige Anbieter teilt dann per Brief­post oder E-Mail die zusätz­liche(n) Rufnummer(n) mit und nennt die Anmel­dein­for­mationen zum Einrichten.

Bevor man die Nummern schließ­lich bekannt gibt, sollte sie mit einem Handy und mit Freunden erst einmal getestet werden, ob die rich­tige Nummer am rich­tigen Telefon klin­gelt und auch abge­hend die "gewünschte" Rufnummer signa­lisiert.