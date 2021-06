RTL Deutschland erwirbt Super RTL vollständig

Aus Super RTL soll Toggo werden

Screenshot: Michael Fuhr Die Medi­engruppe RTL Deutsch­land darf den bisher gemeinsam mit der Walt Disney Company betrie­benen deut­schen Kinder- und Fami­lien­sender Super RTL komplett über­nehmen. Das Bundes­kar­tellamt hat den Zusam­men­schluss der Sender frei­gegeben. RTL hält bereits 50 Prozent der Anteile und will die rest­lichen 50 Prozent vom bishe­rigen Mitge­sell­schafter Disney kaufen.

Das Programm Super RTL wird seit dem 28. April 1995 ausge­strahlt. RTL will mit dem Schritt auch das eigene Wachstum im Strea­ming-Markt unter­stützen. Wie bereits berichtet und bestä­tigt, soll bei Super RTL ein Relaunch unter der Marke Toggo geplant sein.

Kartellamt: Keine Verschlech­terung der Wett­bewerbs­bedin­gungen

Aus Super RTL soll Toggo werden

Screenshot: Michael Fuhr "Die Über­nahme der Disney-Betei­ligung an Super RTL durch die RTL Group führt nicht zu einer erheb­lichen Verschlech­terung der Wett­bewerbs­bedin­gungen", sagte Kartell­amts­prä­sident Andres Mundt. RTL habe zwar zusammen mit ProSiebenSat.1 eine beacht­liche Markt­posi­tion im Bereich Fern­seh­wer­bung. Durch die Über­nahme werde diese Posi­tion aber nicht entschei­dend verbes­sert. Vom Ausscheiden des Konkur­renten Disney bei Super RTL könne "auch eine gewisse Förde­rung des Wett­bewerbs ausgehen". Disney ist inzwi­schen mit einem eigenen Kinder- und Fami­lien­pro­gramm (Disney Channel) im deut­schen Free-TV-Markt aktiv.

Der Chef der Medi­engruppe RTL Deutsch­land, Bernd Reichart, sagte zu der Trans­aktion: "Wir freuen uns, Super RTL nun voll­ständig in der Medi­engruppe RTL Deutsch­land will­kommen zu heißen. Mit der hohen TV- und Digital-Exper­tise von Super RTL werden wir unsere digi­tale Agenda künftig gemeinsam gestalten." Man freue sich auf eine noch engere Zusam­men­arbeit mit dem Team.

Fünf TV-Sender buhlen um die Gunst der Kleinen

Auf dem deut­schen Fern­seh­markt konkur­rieren mehrere Kinder­pro­gramme. Neben Super RTL und dessen Ableger Toggo Plus sind das der Disney Channel, KiKA von ARD und ZDF sowie Nickel­odeon. Nach Angaben des Markt­beob­ach­ters AGF Video­for­schung lag Super RTL im Jahr 2020 bezogen auf die Kinder-Ziel­gruppe 3 bis 13 Jahre bei 13 Prozent Markt­anteil, zusammen mit Toggo Plus waren es 17,5 Prozent. KiKA kam auf 13,2 Prozent, Disney Channel auf 10,8 Prozent und Nickel­odeon auf 4,7 Prozent.

