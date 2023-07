Umbenennung: Aus Super RTL wird RTL Super

Eine kleine Ände­rung gibt es beim privaten Fern­seh­sender Super RTL. Ab 15. August soll das Programm RTL Super heißen. In der Szene wird die Umbe­nen­nung eher belä­chelt.

28 Jahre nach dem Sende­start bekommt der Privat­sender Super RTL einen neuen Namen inklu­sive ange­passtem Marken­auf­tritt. Am 15. August soll aus Super RTL neu RTL Super werden. Entspre­chende Pläne, die im Netz teils belä­chelt werden, hat RTL am Freitag gegen­über dem Medi­enma­gazin DWDL.de bestä­tigt. RTL wolle mit dem Rebran­ding seine vor zwei Jahren ange­sto­ßene Verein­heit­lichung der RTL-Marken­archi­tektur fort­führen, hieß es.

Dach­marken-Stra­tegie mit einheit­lichem Konzept

Neues Logo von RTL Super

Logo: RTL "Unter einer starken Dach­marke RTL verbinden wir die ganze Viel­falt der guten Unter­hal­tung und des unab­hän­gigen Jour­nalismus über alle Sender, Gattungen und Ange­bote", erklärt Julian Weiss, Chief Marke­ting Officer von RTL Deutsch­land, gegen­über DWDL.de den Schritt. "Dabei steht die Dach­marke RTL als zentrales Verspre­chen immer an erster Stelle, gefolgt von der jewei­ligen Produkt-Diffe­ren­zie­rung."

Bis auf VOX beginnen alle große Fern­seh­marken heute bereits mit der Dach­marke RTL - neben RTL Up und den Bezahl­sen­dern RTL Crime, RTL Passion und RTL Living soll also RTL Super auf diese Weise "das konsis­tente Bild einer RTL-Sender­familie rund um die Dach­marke RTL entschei­dend prägen", heißt es laut DWDL.de aus Köln. Erklärtes Ziel sei, die Marke RTL "als führende euro­päi­sche Unter­hal­tungs­marke nach­haltig zu stärken und die Marken­archi­tektur inner­halb der gesamten RTL Group zu harmo­nisieren - national und inter­national, von den Corpo­rate Brands bis hin zu den Sender- und Format­marken, über alle digi­talen Platt­formen".

Auch opti­scher Neustart

Neben der Umbe­nen­nung will sich RTL Super auch optisch an das vor zwei Jahren einge­führte RTL-Design annä­hern. Zuletzt hatte RTL schon seine deut­schen Radio­sender sowie die Sender in den Nieder­landen, Ungarn und Luxem­burg auf das einheit­liche Corpo­rate Design umge­stellt.

Inhalt­lich soll sich wenig ändern, auch als RTL Super wolle der Privat­sender den Zuschauern "weiterhin maxi­male Orien­tie­rung bieten". Daher bleibe man bei dem Zusatz "Super".

Span­nend wird sein, ob und inwie­fern auch VOX ins neue RTL-Design aufge­nommen wird und bald als "RTL VOX" nur noch als Unter­marke firmieren wird. Dagegen spricht, dass RTL den Namen der Dach­marke aus dem Kanal "Nitro" gestri­chen hatte und es zudem mit VOXup einen eigenen Spar­ten­kanal gibt.

Bald auch FAST Chan­nels mit RTL-Bran­ding in Deutsch­land?

Als weiterer Schritt könnten bald FAST Chan­nels aus dem Hause RTL starten. Entspre­chende Ankün­digungen machte die Sender­gruppe bereits auf der Fach­messe Anga Com, zugleich gehören inter­net­basierte Spezial-Kanäle schon jetzt zur welt­weiten Stra­tegie der RTL Group.

FAST Chan­nels von RTL könnten sich sowohl mit Unter­sparten wie Science Fiction-Serien oder Kochen beschäf­tigen als auch beliebte Shows wie "Deutsch­land sucht den Super­star" als Endlos-Schleife präsen­tieren.

Alles zurm Strea­ming-Angebot RTL+ finden Sie in dieser Über­sicht.