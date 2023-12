Fußball & Formel 1: RTL zeigt Sport von Sky im Free-TV

Der private Fern­seh­sender RTL und der Pay-TV-Veran­stalter Sky haben sich auf eine stra­tegi­sche Content-Part­ner­schaft verstän­digt. Diese greift ab 2024 und ist zunächst auf zwei Jahre ange­legt. RTL kann im Rahmen der Koope­ration Inhalte von Sky im Free-TV oder seinem Strea­ming­dienst RTL+ zeigen. Im Gegenzug über­trägt Sky auf seiner Platt­form Inhalte, die zuletzt nur bei RTL zu sehen waren.

Schwer­punkt­mäßig geht es bei der Zusam­men­arbeit um Sport­rechte. So kehrt die Formel 1 ins Free-TV zurück, nachdem Sky in diesem Jahr die unver­schlüs­selte Ausstrah­lung selbst über­nahm, indem das Unter­nehmen ausge­wählte Rennen unter anderem auf YouTube gezeigt hat. Ab 2024 über­trägt RTL in jeder Saison sieben Formel-1-Rennen und alle Quali­fika­tions­rennen. RTL und Sky kooperieren

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Zu den Über­tra­gungen bei RTL gehört in jedem Fall das jeweils erste Rennen der Saison. Die Sendung soll auf "allen RTL-Platt­formen" zu sehen sein, also neben dem linearen TV-Programm beispiels­weise auch im Strea­ming­dienst RTL+. Alle anderen Formel-1-Rennen sind in Deutsch­land weiterhin exklusiv bei Sky zu sehen.

RTL zeigt 2. Fußball-Bundes­liga im Free-TV

Drei Konfe­renz­schal­tungen pro Saison zeigt RTL künftig aus der 2. Fußball-Bundes­liga. Dabei ist noch nicht bekannt, ob dafür bestimmte Anstoß­zeiten vorge­sehen sind. Zweit­liga-Konfe­renzen gibt es in der Regel am Frei­tag­abend sowie Samstag- und Sonn­tag­mittag. Bei Sky ist weiterhin das Komplett­paket aus allen Konfe­renzen und Einzel­spielen zu sehen.

Der Strea­ming­dienst RTL+, der unter anderem die UEFA Europa League und die Confe­rence League über­trägt, wird künftig jede Woche ein Spiel aus der engli­schen Premier League zeigen. Die anderen Premier-League-Spiele sind weiterhin exklusiv bei Sky zu sehen. Im Gegenzug zeigt Sky in jeder Spiel­woche zwei Begeg­nungen aus Europa League oder Confe­rence League.

Über die Live­über­tra­gungen hinaus umfasst die Part­ner­schaft ausge­suchte High­light-Rechte. Darüber hinaus sollen Fiction-Formate von Sky wie "Der Pass" oder "Das Boot" zusätz­lich auf RTL+ zu sehen sein. Einzel­heiten zu den einzelnen Rennen und Spielen sollen vor den jewei­ligen Sende­ter­minen fest­gelegt werden. Für die Zukunft streben RTL und Sky an, noch mehr Content gemeinsam zu nutzen.

