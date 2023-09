RTL+ Season Pass: Premium-Zugang deutlich günstiger

RTL+ bietet auch in diesem Jahr wieder den Season Pass für Sport­fans an. Im Rahmen dieses Ange­bots kann der Premium-Zugang zum Strea­ming­dienst von RTL zu vergüns­tigten Kondi­tionen gebucht werden. Aller­dings gilt der Sonder­preis nur für zehn Monate ab dem Zeit­punkt der Buchung. Für Kunden, die danach nicht kündigen, verlän­gert sich das Abon­nement auto­matisch - dann aller­dings zum regu­lären Monats­preis.

Der RTL+ Season Pass kostet 44,90 Euro. Rech­nerisch zahlen die Kunden demnach monat­lich 4,49 Euro für den Zugang zu RTL+ Premium. Erst vor wenigen Monaten hatte das Unter­nehmen den regu­lären Monats­preis von 4,99 auf 6,99 Euro erhöht. Für zehn Monate werden zu Stan­dard­kon­ditionen demnach 69,90 Euro fällig. Mit dem Season Pass beträgt die Ersparnis somit immerhin 25 Euro.

Diese Sport­fans hat RTL+ im Visier

RTL+ Premium zum Vorzugspreis

Screenshot: teltarif.de, Quelle: rtl.de Der RTL+ Season Pass ist vor allem für Fußball- und American-Foot­ball-Fans gedacht. Der Strea­ming­dienst hält die Über­tra­gungs­rechte an der UEFA Europa League und an der UEFA Confe­rence League. Abseits der Topspiele, die RTL im Free-TV über­trägt, gibt es diese beiden Ligen in Deutsch­land nur bei RTL+ (das seine Sende­rechte leider in der Vergan­gen­heit nicht in vollem Umfang genutzt hat, sodass einzelne Spiele in Deutsch­land offi­ziell nicht im TV zu sehen waren).

RTL steigt aber mit der aktu­ellen Saison auch in die Bericht­erstat­tung von der NFL ein. Wie bei den euro­päi­schen Fußball-Wett­bewerben werden die Über­tra­gungs­rechte teil­weise im Free-TV und teil­weise im Strea­ming­dienst umge­setzt. Zum Teil sind die NFL-Spiele anstelle von RTL auch bei DAZN zu sehen, das zudem in dieser Saison exklusiv auf dem deut­schen Markt den NFL Game Pass vermarktet.

Zugang zu allen RTL+ Premium Inhalten

Über die Über­tra­gungen von Fußball- und American-Foot­ball-Spielen hinaus bekommen Kunden mit dem Season Pass Zugang zu allen Inhalten von RTL+ Premium. Dazu gehören auch Serien, Filme und Doku­men­tationen, die mit dem Premium-Abon­nement ohne Werbe­unter­bre­chungen zu sehen sind.

