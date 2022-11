Streaming: RTL+ erweitert Portfolio um Podcasts

Mit der Inte­gra­tion eines umfang­rei­chen Podcast-Ange­bots macht der Strea­ming­dienst RTL+ vom 15. November an den nächsten Schritt auf dem Weg zum gattungs­über­grei­fenden Enter­tain­ment­angebot.

Das Podcast-Port­folio der zu RTL Deutsch­land gehö­renden Platt­form Audio Now werde Teil des kosten­losen Ange­bots von RTL+ und sei im Free-Bereich der App RTL+ Musik abrufbar, teilt RTL mit.

Audio Now geht in RTL+ auf

Audio Now soll in RTL+ aufgehen

Grafik: RTL Radio, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Audio Now soll damit sukzes­sive in RTL+ aufgehen. Das Podcast-Angebot von RTL+ Musik umfasse zum Start viele Tausend Formate, darunter rund 200 Eigen­pro­duk­tionen der RTL-Produk­tions­ein­heit Audio Alli­ance, und soll in den kommenden Monaten mit weiteren exklu­siven Neuerschei­nungen deut­lich ausge­baut werden.

Zu den exklu­siven Neuzu­gängen gehört die zweite Staffel des mehr­fach preis­gekrönten Podcast "Cui Bono" (ab 17. November). Nach der ersten Staffel ("Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?"), die über fünf Millionen Mal abge­rufen wurde, widmet sich "Cui Bono: Wer hat Angst vorm Drachen­lord?" dem Ex-YouTuber Rainer Winkler, dessen Videos als "Drachen­lord" zu Reak­tionen von Hass und Nieder­tracht und der Frage führten, wer eigent­lich Opfer und wer Täter ist.

In „Brat­wurst & Baklava“ (ab 16. November) legen die Come­dians Bastian Bielen­dorfer und Özcan Cosar wöchent­lich ihre Leben über­ein­ander. Laut, leise, ehrlich und lustig wird es, wenn nicht nur zwei Kulturen und Lebens­wege, sondern auch zwei Freunde aufein­ander­prallen, die sich ebenso innig mögen, wie sie über­ein­ander lachen können.

Das sind weitere High­lights von Audio Now bei RTL+

Zu den weiteren Neustarts zählen "Die Petze und der Besser­wisser – mit Julian Claßen und Bianca Schmitt" (ab 15. November), ein Life­style-Podcast, in dem sich Bruder und Schwester über Themen des Lebens austau­schen. Von Erfolgs­rezepten über Life­styl­ethemen bis hin zu den unter­schied­lichsten Gästen - alles kann, nix muss.

Der Perso­nality-Podcast „Laura & Pietro - ON OFF“ begleitet die werdenden Eltern Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi.

Mit dem True-Crime-Podcast "Verbre­chen von nebenan" ist das Audio-Now-Format jetzt vorab exklusiv nur auf RTL+ Musik abrufbar. Und Psycho­login und Best­seller-Autorin Stefanie Stahl beant­wortet in ihrem Coaching- und Health-Podcast "So bin ich eben" Hörer­fragen.

Mit rund 3,7 Millionen Abon­nenten ist RTL+ einer der erfolg­reichsten deut­schen Strea­ming­dienste und werde sukzes­sive zum voll­umfäng­lichen cross­medialen Angebot ausge­baut.

In einer Über­sicht lesen Sie: Das sind die belieb­testen Podcast-Apps.