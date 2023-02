RTL+: Europapokal Season Pass zum halben Preis

RTL+ bietet den Zugang zu seinem Premium-Angebot anläss­lich des Starts in die Euro­papokal-K.O.-Phase für vier Monate zum Preis von zwei Monaten an.

RTL+ legt Season Pass wieder auf

Screenshot: teltarif.de, Quelle: tvnow.de Die Winter­pause geht heute Abend auch in der UEFA Europa League und in der Europa Confe­rence League zu Ende. Die Über­tra­gungs­rechte für diese beiden Euro­papokal-Wett­bewerbe liegen bei RTL. Ein Spiel zeigt der in Köln ansäs­sige Fern­seh­sender in seinem Haupt­pro­gramm im Free-TV. Wesent­lich größer ist das Angebot bei RTL+, dem Strea­ming­dienst, der aus TV Now hervor­gegangen ist.

RTL+ Premium kostet norma­ler­weise 4,99 Euro pro Monat. Anläss­lich des Starts in die K.O.-Phase der UEFA Europa League und der Zwischen­runde der Europa Confe­rence League legt der Dienst seinen Season Pass wieder auf. Dieser war zuletzt zum Saison­start im Spät­sommer 2022 erhält­lich. Jetzt ist das Angebot zu güns­tigeren Kondi­tionen zurück.

Im Rahmen der aktu­ellen Aktion können sich Inter­essenten den Zugang zu RTL+ Premium vier Monate lang zum Gesamt­preis von 9,98 Euro sichern. Norma­ler­weise würde das Paket 19,96 Euro kosten. Wer sich für den aktu­ellen Season Pass entscheidet, spart demnach die Hälfte des norma­ler­weise anfal­lenden Abon­nement­preises. Der Zugang gilt nicht nur für die Fußball-Live­über­tra­gungen, sondern für das komplette Programm­angebot von RTL+ Premium.

Auto­mati­sche Abo-Verlän­gerung berück­sich­tigen

RTL+ legt Season Pass wieder auf

Screenshot: teltarif.de, Quelle: tvnow.de Inter­essenten, die sich für den Season Pass entscheiden, sollten bedenken, dass der Zugang zu RTL+ Premium nicht auto­matisch nach Ablauf der vier Monate endet. Statt­dessen läuft das Abon­nement dann zu den Stan­dard­kon­ditionen (4,99 Euro pro Monat) weiter. Der Veran­stalter weist aber auf die Möglich­keit hin, dass das Abo nach Ablauf des Season Passes jeder­zeit unter Einhal­tung einer Frist von 30 Tagen gekün­digt werden kann.

Im Free-TV zeigt RTL heute Abend ab 21 Uhr das Europa League Spiel von Bayer 04 Lever­kusen gegen AS Monaco. Bei RTL+ Premium sind darüber hinaus ab 18.45 Uhr folgende Europa-League- und Confe­rence-League-Spiele zu sehen - wahl­weise als Einzel­spiele oder in der Konfe­renz: Ajax Amsterdam gegen 1. FC Union Berlin, FC Barce­lona gegen Manchester United, FC Salz­burg gegen AS Rom, Trab­zonspor AS gegen FC Basel, Juventus Turin gegen FC Nantes, Sporting Lissabon gegen FC Midjydl­land und Sevilla FC gegen PSV Eind­hoven.

Nach wie vor nutzt RTL seine Über­tra­gungs­rechte nicht in vollem Umfang. So fehlen zum Beispiel aus der Europa League das Spiel Donezk gegen Rennes und aus der Confe­rence League die Begeg­nungen Lazio gegen Klau­sen­burg und Braga gegen Florenz.

In einem Ratgeber haben wir aufge­zeigt, wie Sie Strea­ming-Dienste offline nutzen können.