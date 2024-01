RTL+: Streaming abgestürzt - wer war schuld?

Das große Inter­esse an einem uner­war­teten Promi-Abgang aus dem Dschun­gel­camp hat RTL+ kolla­bieren lassen. Das soll so nicht noch einmal passieren, geloben die Betreiber der Strea­ming­platt­form.

picture alliance/dpa/RTL+ Der Sender RTL will seinen Strea­ming­dienst RTL+ besser für einen Massen­ansturm rüsten, wie ihn jetzt der Rummel um Cora Schu­macher ausge­löst hat. "Wir arbeiten intensiv daran, dass sich so ein Ausfall nicht wieder­holt", teilte eine Sender­spre­cherin heute in Köln der Deut­schen Presse-Agentur mit. Gegen Ende der Reali­tyshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" war RTL+ zusam­men­gebro­chen. Zuvor hatte man ange­kün­digt, dass das Model Schu­macher ausscheidet.

"Aufgrund einer extrem hohen zeit­glei­chen Nutzung von RTL+, bedingt durch den spon­tanen Auszug von Cora Schu­macher, kam es gestern gegen 20.55 Uhr trotz aller Vorbe­rei­tungen zu einer Über­las­tung mehrerer Systeme." Auf Fern­sehern sei RTL+ zwar nach einer 20-minü­tigen Störung wieder verfügbar gewesen. Aber: "Auf den Web-Brow­sern sowie auf den iOS- und Android-Apps war die Störung von verschie­denen Faktoren abhängig und daher auch in der Dauer sehr unter­schied­lich."

Dienst jetzt offenbar wieder verfügbar

picture alliance/dpa/RTL+ Wegen einer Sport­über­tra­gung hatte die Dschun­gel­camp-Sendung am Sonntag nur 40 Minuten gedauert. Nach der Live­sen­dung, die bis 20.55 Uhr dauerte, brach die Strea­ming-Platt­form RTL+ zusammen. Danach wäre im RTL-TV-Programm American Foot­ball ausge­strahlt worden. Parallel hätte auf der Strea­ming-Platt­form ein Talk nach dem Dschun­gel­camp "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" laufen sollen.

Nun können laut RTL alle Nutze­rinnen und Nutzer wieder auf RTL+ zugreifen. "Es tut uns sehr leid, dass viele Fans von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" und der NFL die entspre­chenden Sendungen erst mit Verspä­tung und manche auch gar nicht streamen konnten."

Alle Fans vom RTL-Dschun­gel­camp können die Folge von Sonn­tag­abend sowie die dazu­gehö­rige Nach­bespre­chung "Die Stunde danach" ab sofort auf RTL+ nach­schauen, so die Spre­cherin. Auch die Spiele Tampa Bay Bucca­neers gegen die Detroit Lions sowie Kansas City Chiefs gegen Buffalo Bills stehen für alle NFL-Fans ab sofort in voller Länge zum Streamen bereit. "Zusätz­lich werden High­light-Zusam­men­fas­sungen in zwei unter­schied­lichen Längen ange­boten."

Die nächste Folge der Dschun­gel­show mit weiteren Infos rund um den Auszug von Cora Schu­macher ist an diesem Montag ab 22.15 Uhr live bei RTL und im Live­stream auf RTL+ zu sehen, im Anschluss folgt "Die Stunde danach".

