RTL: Mega-App mit Streaming und Zeitschriften

Nach Verzö­gerung führt RTL Deutsch­land nun eine Multi­media-App für alle Unter­hal­tungs­ange­bote ein. Serien, Reality, Live-Sport und Filme, die Bereiche Musik, Podcasts, Hörbü­cher und in den nächsten Wochen auch Zeit­schriften werden so an einem Ort verfügbar sein. Dazu bietet die Strea­ming-Platt­form RTL+ ab sofort ein All-Inclu­sive-Enter­tain­ment-Paket an, wie RTL Deutsch­land heute in Köln mitteilte. Der TV-Konzern startet am Markt mit einem monat­lichen Preis von 12,99 Euro für das Multi­media-Paket.

RTL Deutsch­land hatte zum Jahr 2022 die Maga­zin­sparte des Hamburger Verlags­hauses Gruner + Jahr über­nommen und will Syner­gien bei Inhalten der Häuser schaffen. RTL Deutsch­land nutzt ebenso Syner­gien mit der Buch­ver­lags­gruppe Penguin Random House. All diese Bereiche - samt RTL - zählen zum Port­folio von Bertels­mann in Gütersloh.

Multi­media-App als "Allein­stel­lungs­merkmal"?

RTL startet neue Multimedia-App

Das Unter­nehmen RTL Deutsch­land, das wie viele andere Medi­enhäuser die Flaute auf dem Werbe­markt deut­lich spürt, will mit einer Multi­media-App ein Angebot schaffen, das sich von den Strea­ming-Platt­formen anderer Medi­enhäuser absetzt, die sich vor allem auf Bewegt­bild konzen­trieren.

Zum Beispiel sollen im neu geschaf­fenen Maga­zin­bereich der Platt­form demnächst die Digi­tal­aus­gaben der Gruner + Jahr-Maga­zine "Brigitte", "Gala", "Schöner Wohnen", "Häuser", "Couch", "Geolino" und "Geolino Mini" abrufbar sein.

Launch verzö­gerte sich

RTL Deutsch­land wollte eigent­lich schon früher die Multi­media-App laun­chen. Dann hatte das Unter­nehmen zunächst eine eigene Musik-App neben dem bereits bestehenden Strea­ming-Bewegt­bild-Angebot einge­führt. Es gibt dazu eine Zusam­men­arbeit mit dem fran­zösi­schen Musik-Strea­ming­dienst Deezer.

Nach­gefragt zu den Gründen für die Verzö­gerung für die nun auf den Markt gebrachte Multi­media-App teilte der TV-Konzern mit: "So eine App gab es bisher noch nicht und die Entwick­lung ist komplex. Weil wir unsere Systeme komplett neu aufge­stellt haben und gleich­zeitig eine saubere Expe­rience liefern wollen, haben wir uns die notwen­dige Zeit gelassen, das gründ­lich aufzu­stellen."

In Deutsch­land hat RTL Deutsch­land inzwi­schen rund 4,5 Millionen zahlende Strea­ming-Abon­nenten. Die Tarif­struktur von RTL+ ändert sich nicht, wie es weiter hieß. Es wird weiterhin mehrere Ange­bote geben - neben einem Frei-Bereich unter anderem weiterhin das Premium-Abo (6,99 Euro).

