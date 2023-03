Fußball bei RTL: Europa- und Conference League bis 2027

RTL zeigt Spiele der Europa- und Conference League

Bild: picture alliance RTL Deutsch­land zeigt auch in Zukunft als einziges Medi­enun­ter­nehmen in Deutsch­land euro­päi­schen Spit­zen­fuß­ball über die gesamte Saison hinweg live im Free-TV. Die Kölner haben sich laut eigenen Angaben die voll­umfäng­lichen Über­tra­gungs­rechte an den euro­päi­schen Vereins­wett­bewerben UEFA Europa League und UEFA Europa Confe­rence League für weitere drei Jahre gesi­chert.

Im Free-TV bei RTL und Nitro, im Pay-TV bei RTL+

Bild: picture alliance Neben den Free-TV-Sendern RTL und Nitro bleibt damit auch der Strea­ming­dienst RTL+ an jedem Spieltag bei der Bericht­erstat­tung am Ball und will immer donners­tags die Top-Partien aus beiden Wett­bewerben live in Einzel­spielen und als Konfe­renz über­tragen. Hierfür ist jedoch ein kosten­pflich­tiges Abo erfor­der­lich: RTL+ Premium kostet - gibt es nicht gerade eine Sonder­aktion für den Fußball wie den "Season Pass" - 4,99 Euro pro Monat.

"Wir freuen uns sehr, mit der UEFA die außer­ordent­lich erfolg­reiche Part­ner­schaft fort­zuführen und Fußball auch in den kommenden Jahren auf unseren Sendern und Platt­formen die größt­mög­liche Bühne zu geben", sagt Stephan Schmitter, Chief Content Officer RTL Deutsch­land. "Nur bei uns erleben die Fans euro­päi­schen Spit­zen­fuß­ball kostenlos im Free-TV und durch den neuen Spiel­modus mehr Spiele als je zuvor. Das heißt Mitfie­bern, Mitju­beln für alle und hoffent­lich möglichst viele magi­sche Momente, wie den histo­rischen Titel­gewinn von Eintracht Frank­furt, der in der vergan­genen Saison mehr Menschen vor den TV-Bild­schirm lockte als das Finale der Cham­pions League."

RTL ist seit 2018 am Ball

Bereits seit 2018 läuft die UEFA Europa League bei RTL Deutsch­land im Free-TV. Seit der Saison 2021/22 hält das Unter­nehmen zudem die voll­umfäng­lichen Über­tra­gungs­rechte an der UEFA Europa League sowie der inzwi­schen neu geschaf­fenen UEFA Europa Confe­rence League und zeigt die Live-Spiele aus beiden Wett­bewerben bei RTL und NITRO sowie auf RTL+. Den vorläu­figen Höhe­punkt der Euro­papo­kal­abende bei RTL markierte der lang­ersehnte Titel­gewinn Eintracht Frank­furts in der UEFA Europa League am 18. Mai 2022. Das hoch­emo­tio­nale Final­spiel war mit insge­samt 9,05 Millionen Zuschauern die erfolg­reichste TV-Sendung des Jahres 2022 bei RTL.

RTL ist zuletzt bei der Formel 1 ausge­stiegen. Hierfür hat Rech­teinhaber Sky jetzt einen neuen Free-TV-Partner gefunden.