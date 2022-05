RTL: Fußball-Länderspiele bis 2028 im Free-TV

RTL zeigt Fußball-Länderspiele

RTL Deutsch­land zeigt in den kommenden Jahren so viele Länder­spiele der deut­schen Fußball-Natio­nal­mann­schaft wie kein anderer Fern­seh­sender. Wie das Unter­nehmen mitteilt, wurde mit dem euro­päi­schen Fußball­ver­band UEFA eine Über­ein­kunft getroffen, die dem Sender das bislang umfang­reichste Länder­spiel­paket in seiner Geschichte sichert. Dazu gehören die Hälfte aller DFB-A-Länder­spiele bis 2028 in der UEFA Nations League und bei den European Quali­fiers zur FIFA Fußball-Welt­meis­ter­schaft 2026 und zur UEFA EURO 2028.

RTL über­trägt darüber hinaus Test­spiele der Mann­schaft von Trainer Hansi Flick und Endrun­den­spiele der UEFA Nations League auch ohne deut­sche Betei­ligung. Los geht es bereits im Juni, wenn Deutsch­land in der Grup­pen­phase der UEFA Nations League auf Italien und Ungarn trifft. RTL über­trägt die Partien am 4. und 11. Juni jeweils ab 20:15 Uhr live im Free-TV und im Live­stream auf RTL+.

Fußball-EM 2024 bei RTL

Der Kölner Sender will die deut­sche Natio­nalelf nicht nur in der Quali­fika­tion zur Heim-EM 2024 begleiten. Das Unter­nehmen hatte sich bereits im vergan­genen Jahr mit der Deut­schen Telekom als Rech­teinhaber darauf verstän­digt, 17 Spiele des Turniers im Free-TV zu über­tragen. Dazu gehören 14 Begeg­nungen während der Grup­pen­phase, zwei Achtel­finals und ein Vier­tel­finale.

RTL wird die Partien exklusiv im Free-TV zeigen, während bei MagentaTV alle Spiele der Euro­pameis­ter­schaft im über­nächsten Jahr zu sehen sein werden. High­light-, Abruf- und News-Access-Rechte sollen außerdem gewähr­leisten, dass RTL Sender- und Platt­form-über­grei­fend über alle Spiele der UEFA Euro 2024 berichten kann.

Weitere Sport­rechte

Wie RTL weiter mitteilt, sei der Erwerb der Länder­spiel­rechte ein Teil der Stra­tegie des Unter­neh­mens, über den Ausbau des Inhal­tebe­reichs sowohl im linearen Fern­sehen als auch beim Strea­ming zusätz­liches Wachstum zu erzielen. Auch die Über­tra­gungs­rechte für die UEFA Europa League und die UEFA Europa Confe­rence League liegen bei RTL, wobei der Konzern aus Kapa­zitäts­gründen nicht alle Begeg­nungen über­trägt.

RTL zeigt außerdem Motor­sport, etwa ausge­wählte Rennen der Formel 1 und die 24-Stunden-Rennen in Le Mans und auf dem Nürburg­ring. Wer alle Formel-1-Rennen sehen möchte, kommt nicht um ein Abon­nement des Pay-TV-Veran­stal­ters Sky herum.