Formel 1: Diese 7 Rennen zeigt RTL im Free-TV

RTL und Sky haben sich Ende 2023 auf eine umfang­reiche Zusam­men­arbeit verstän­digt, die in diesem Jahr startet. Unter anderem zeigt der Kölner Privat­sender ab sofort jähr­lich sieben Formel-1-Rennen im Free-TV. Bekannt war bislang nur, dass RTL den Saison­auf­takt in Bahrain (2. März) über­tragen wird, alle anderen sechs Termine waren noch offen.

Nächste Free-TV-Termine erst im Sommer

RTL und Sky kooperieren bei der Formel 1

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Wie RTL laut dem Magazin "Motor­sport Total" mitteilte, stehen nun auch alle weiteren Termine fest. Als Nächstes werde der Große Preis von Ungarn in Buda­pest am 21. Juli, also das 13. Saison­rennen, beim Kölner Privat­sender laufen. Motor­sport­fans müssen sich also nach dem Saison­auf­takt eine Weile gedulden, bis sie wieder einen Grand Prix im frei empfang­baren Fern­sehen sehen werden.

Dafür geht es dann im Sommer aber Schlag auf Schlag. Schon eine Woche später soll auch das tradi­tions­reiche Rennen in Spa-Fran­corchamps (28. Juli) ausge­strahlt werden. Es folgen nach der Sommer­pause die Rennen in Zand­voort (25. August) und Monza (1. September). Auch das folgende Rennen in Aser­bai­dschan (15. September) werde mitge­nommen, sodass RTL im Sommer fünf Grands Prix in Folge zeigen wird. Danach gibt es wieder eine kleine Pause bis zum letzten Termin, dem Rennen in Las Vegas am 24. November.

Die beiden letzten Rennen in Katar und Abu Dhabi laufen bedau­erli­cher­weise nur im Pay-TV. Viel­leicht haben Zuschauer aber Glück, und in Las Vegas wird bereits der neue Welt­meister gekürt.

Quali­fying oder Sprint zusätz­lich im Free-TV

Bei allen sieben Rennen wird das dazu­gehö­rige Quali­fying eben­falls mit über­tragen werden. An fünf weiteren Sams­tagen soll RTL den Angaben zufolge nur das Quali­fying oder den Sprint über­tragen, bei Sky läuft dann das Rennen am Sonntag exklusiv. Alle verblie­benen Formel-1-Sams­tage sollen bei RTL+ laufen.

Sky wiederum zeigt wie gewohnt alle 24 Rennen sowie alle Sprint-, Quali­fyings- und Trai­nings-Sessions der Formel-1-Saison 2024 live.

Das Sport­paket des Sky-Strea­ming­dienstes WOW wird ab Mitte Februar deut­lich teurer. Wer sich für ein Jahr bindet, soll weiterhin Vorteils­preise bekommen.