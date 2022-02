Exklusivrechte: RTL Deutschland schließt Deal mit Warner

Von den "Harry Potter"-Filmen bis zum Seri­enhit "Sex and the City": Die TV-Gruppe RTL Deutsch­land und der US-Medi­enkon­zern Warner haben einen großen Deal über Filme und Serien abge­schlossen.

RTL Deutsch­land sichert sich Exklu­siv­rechte an vielen Filmen und Serien für sein wach­sendes Strea­ming­angebot RTL+. Zum Paket gehören auch Produk­tionen der Warner-Strea­ming-Tochter HBO Max.

Die deut­sche RTL-Gruppe erhält zudem Rechte für Erst­aus­strah­lungen im Free TV. "Die Verein­barung sichert RTL Deutsch­land zudem den Zugriff auf zahl­reiche High­lights aus dem reich­hal­tigen Port­folio des US-Major-Studios", berich­tete RTL heute.

Part­ner­schaft auf mehrere Jahre ausge­legt

Die Partnerschaft von RTL Deutschland mit Warner Bros. Germany beginnt noch im ersten Quartal 2022

Bild: picture alliance/dpa | Marijan Murat Die Part­ner­schaft mit Warner Bros. Germany beginnt im ersten Quartal dieses Jahres und ist den Angaben zufolge auf mehrere Jahre ange­legt. Warners Port­folio umfasst Kino­filme wie die "Harry Potter"-Reihe, "Batman" oder "Wonder Woman". Im Seri­enbe­reich reicht die Band­breite von "Pretty Little Liars" über "Sex and the City" bis zu "The Big Bang Theory".

Zu RTL Deutsch­land gehören unter anderem 15 TV-Sender, darunter RTL, Vox, Nitro und ntv sowie die Strea­ming-Platt­form RTL+.

