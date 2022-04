TP-Link: Router- und Zubehör-Hersteller

TP-Link bietet Router und Smartphones an

Bild: TP-Link TP-Link wurde 1996 gegründet und hat seinen Haupt­sitz in Shen­zhen in China. Seit April 2009 hat TP-Link unter der Bezeich­nung TP-Link Deutsch­land GmbH auch eine deut­sche Nieder­las­sung in Düssel­dorf. Diese beher­bergt unter anderem den Produkt-Support und das Zentral­lager für West­europa. Der Netz­werk­aus­rüster vertreibt seine Produkte welt­weit in mehr als über 100 Ländern. Dabei richten sich die Produkte glei­cher­maßen an kleine und mittel­stän­dische Unter­nehmen sowie Privat­anwender. TP-Link bietet Router und Smartphones an

Bild: TP-Link

Unter anderem produ­ziert und entwi­ckelt TP-Link Geräte und Lösungen aus den Berei­chen Power­line, Router, Smart Home, IP-Kameras und mobile Router. Daneben stellt TP-Link Swit­ches und Zubehör für Computer und Smart­phones wie Power­banks her.

Kurzer Ausflug ins Smart­phone-Geschäft

Von 2016 bis 2019 war TP-Link darüber hinaus mit eigenen Smart­phones auf dem Markt vertreten und versuchte diese Produkt-Sparte zu etablieren. Die Smart­phones hatten ein gutes Preis-Leis­tungs-Verhältnis.

Die TP-Link-Smart­phones wurden unter der Neffos-Reihe vertrieben. Dabei setzte der Hersteller auf das mobile Betriebs­system Android von Google. Eine Über­sicht mit den seiner­zeit von TP-Link veröf­fent­lichten Smart­phones der Neffos-Reihe finden Sie noch auf unserer Anbie­ter­seite mit konkreten Details zu den Spezi­fika­tionen der Handys.

Router von TP-Link vergleichs­weise günstig

Die Router von TP-Link können mit einer guten über­sicht­lichen Benut­zer­ober­fläche, einer zeit­gemäßen Ausstat­tung sowie vergleichs­weise güns­tigen Preisen punkten. Auch in puncto Update-Politik ist auf den Hersteller Verlass, er verteilt regel­mäßig Updates für seine Router und die anderen Netz­werk­geräte.

Der Berliner Router-Hersteller AVM hingegen wurde bereits 1986 gegründet und entwi­ckelte sich in den darauf­fol­genden Jahren zu einem der führenden Anbieter von Breit­band-Endge­räten in Europa. Bekannt wurde er vor allem durch seine FRITZ!Boxen

Dass die seit 2016 geltende Router­frei­heit aller­dings nicht unein­geschränkt gilt, haben wir in diesem Ratgeber thema­tisiert.