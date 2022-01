Netgear: Router für zu Hause und unterwegs

Im Jahr 1996 wurde Netgear als Tochter-Gesell­schaft von Bay Networks gegründet. Netgear ist nicht nur ein Router-Hersteller, sondern hat sich unter anderem auch auf Power­line-Produkte, WLAN-Repeater oder Swit­ches spezia­lisiert. Der Netz­werk­aus­rüster agiert welt­weit und bietet nicht nur Lösungen für Privat­anwender, sondern auch für kleine und mittel­stän­dische Unter­nehmen an. Dabei hat Netgear seinen Sitz in San Jose in Kali­for­nien. Netgear als Hersteller von Routern, Powerline-Adaptern und mehr

Bild: Netgear Netgear zeichnet sich durch die Herstel­lung seiner Highend-Router aus, die mit den neusten Tech­nolo­gien wie Beam­forming, MU-MIMO und WLAN-ac und -ax ausge­stattet sind. Diese beson­deren Router werden unter der Night­hawk-Reihe geführt. Dabei setzt der Hersteller auf ein futu­ris­tisches Design, um sich von der Konkur­renz abzu­heben. Die Produkte werden welt­weit über mehrere Kanäle vertrieben. Zudem arbeitet Netgear in seinen Labors an immer neuen Tech­nolo­gien für die schnelle und einfache draht­lose Über­tra­gung von Daten.

teltarif.de hat einige Netgear-Geräte getestet

Die Redak­tion von teltarif.de hat von Netgear bereits mobile LTE- und 5G-Router, Highend-Router und weitere Produkte des Netz­werk­aus­rüs­ters getestet. Dabei konnten die Geräte durch ein gutes WLAN-Signal und viele Features punkten. Die Ziel­gruppe von Netgear sind Nutzer, die daten­inten­sive Anwen­dungen wie beispiels­weise das Online-Gaming und Video-Strea­ming nutzen sowie Besitzer von mehreren mobilen Endge­räten wie Smart­phones und Tablets, die eine stabile und hohe Daten­über­tra­gung per WLAN benö­tigen.

Eine Steue­rung der Geräte erfolgt dabei entweder mobil über die Netgear-App für Android bzw. iOS oder über die Benut­zer­ober­fläche für den Browser. Diese bietet einen einfa­chen und einen erwei­terten Modus an, sodass sich jeder Anwender damit zurecht­finden kann. Netgear verteilt in regel­mäßigen Abständen Updates für das Soft­ware-System.

Der Berliner Router-Hersteller AVM hingegen wurde bereits 1986 gegründet und entwi­ckelte sich in den darauf­fol­genden Jahren zu einem der führenden Anbieter von Breit­band-Endge­räten in Europa. Bekannt wurde er vor allem durch seine FRITZ!Boxen.