Router-Parade: 16 aktuelle Router für VDSL und Glasfaser

Die Auswahl an Breit­band-Routern für die Verwal­tung des Inter­net­ver­kehrs über VDSL und Glas­faser ist viel­seitig. Das gilt glei­cher­maßen für die Anschaf­fungs­kosten, die sich zwischen 30 Euro (Einstei­ger­mo­delle) und mehr als 400 Euro (Highend-Vari­anten) bewegen. Um etwas Trans­pa­renz im Router-Markt zu schaffen, haben wir 16 aktu­elle Exem­plare mit den wich­tigsten Spezi­fi­ka­tionen aufge­listet. Unter anderem finden Sie die maxi­male Über­tra­gungs­ge­schwin­dig­keit sowie die Anschlüsse vor. In diesem Einkaufs­führer unter­teilen wir die Netz­werk­ge­räte in zwei Sparten, mit und ohne Modem.

Mit einem Klick auf das Bild gelangen Sie jeweils zur nächsten Seite.

