Lieferengpässe: Hohe Nachfrage nach WLAN-Routern

Vodafone Bereits im vergan­genen Jahr mussten Internet-Provider länger auf die benö­tigten Liefe­rungen warten. Die Liefer­zeiten dauerten um bis zu 50 Prozent länger, wie ein Kabel­netz­betreiber auf Anfrage von teltarif.de mitteilt. Das hat verschie­dene Ursa­chen, ange­fangen bei Corona-Maßnahmen, die den Abbau von Rohstoffen sowie die Produk­tion in Fernost und den Fracht­luft­ver­kehr hemmten über geopo­liti­sche Span­nungen, insbe­son­dere zwischen den USA und China, bis hin zu einer stei­genden Nach­frage, etwa in der Auto­mobil­indus­trie oder durch Trends wie das Internet of Things (IoT).

Beson­dere Vorkomm­nisse wie die Havarie der Ever Given im Suez­kanal tun ihr Übriges dazu. Ohnehin ist der Seeweg über­lastet. Es mangelt an Contai­nern. Die Abnehmer müssen mit langem Vorlauf bei ihren Liefe­ranten buchen. Was bislang auf dem Seeweg zwischen Asien und Europa rund sechs Wochen dauerte, braucht jetzt bis zu zehn Wochen, sagt ein Bran­chen­insider.

Router-Knapp­heit betrifft auch FRITZ!Boxen

Auch wenn auf Anfrage von teltarif.de einige Internet-Provider von vollen Lagern und lang­fris­tigen Verträgen mit Liefe­ranten spre­chen, werden aufgrund der anhal­tend hohen Nach­frage nach Bauteilen und Mikro­chips WLAN-Router knapp. „Wie alle anderen Markt­teil­nehmer spüren auch wir seit geraumer Zeit die Auswir­kungen der Verknap­pung von Elek­tronik­bau­teilen am Welt­markt deut­lich“, sagt eine Spre­cherin von 1&1. NetCologne bestä­tigt auf Anfrage Liefer­eng­pässe.

Die Kölner nutzen ebenso wie Voda­fone die FRITZ!Boxen des Herstel­lers AVM. „Bei einzelnen Router-Modellen ist die Nach­frage der Verbrau­cher in Deutsch­land punk­tuell größer als die Verfüg­bar­keit“, erklärt Voda­fone-Konzern­spre­cher Volker Peten­dorf. „Konkret sehen wir eine solche Situa­tion der Router-Knapp­heit aktuell bei einzelnen Modellen von AVM (7590 und 6591).“ Nicht jeder Kunde könne sofort sein Wunsch­modell bekommen. „Er muss unter Umständen auf andere Modelle/Hersteller auswei­chen, wenn er sofort einen neuen Router für höhere Geschwin­dig­keiten (also ein Band­breiten-Upgrade) haben möchte“, so Peten­dorf.

Hersteller und Internet-Provider beru­higen

D-Link-Mananger Gunther Thiel rechnet Mitte des Jahres mit einer Entspannung bei der Lieferung von Bauteilen und Mikrochips. Andere geben indes keine Prognose ab.

Auch bei der Deut­schen Telekom kam es aufgrund pande­mie­bedingt fehlender Bauteile vorüber­gehend zu einem Engpass beim Router Speed­port Pro+. Die Bonner haben bereits im Sommer 2020 mit Liefe­ranten über die heikle Situa­tion gespro­chen. „Damit konnten Produk­tions­kapa­zitäten bei den kriti­schen System­lie­feranten reser­viert und eine Verfüg­bar­keit der Grund­ver­sor­gung an Anschluss­pro­dukten sicher­gestellt werden", erklärt ein Unter­neh­mens­spre­cher gegen­über teltarif.de. Die Provider beru­higen: Es stünden ausrei­chend Router zur Verfü­gung.

Bran­chen­insider sehen das indes anders. Gegen­über teltarif.de erklären einige, dass sie derzeit über Maßnahmen nach­denken, wie der Router-Knapp­heit entge­gen­gewirkt werden kann. Die betrifft vor allem DSL-Router. „Falls das gewünschte Modell gerade nicht verfügbar sein sollte, sehen wir, dass gerne auch auf hoch­wer­tigere Modelle mit neuester Tech­nologie wie Wifi 6 zurück­gegriffen wird“, sagt Gunter Thiel, Country Manager DACH & Benelux bei D-Link.

Refur­bis­hing rückt in den Fokus

Die ange­spannte Liefer­situa­tion führt dazu, dass sich die Provider vermehrt dem Refur­bis­hing widmen. „Wir stellen seit einiger Zeit bei uns ein noch­mals stark gestie­genes Inter­esse an der Wieder­auf­berei­tung von Routern seitens vieler unserer Netz­partner fest“, sagt Michael Künsken, Geschäfts­führer der SELOCA GmbH, die sich auf die Wieder­auf­berei­tung von Routern, Kabel­modems, Set-Top-Boxen usw. spezia­lisiert hat. Künsken kann sich nicht über Anfragen poten­zieller Neukunden beklagen. SELOCA hat bislang rund eine halbe Million elek­tro­nischer Endge­räte wieder aufbe­reitet. Auch die Telekom bringt Altge­räte wieder in Umlauf. Nach eigener Aussage liegt bei den Bonnern die Nach­hal­tig­keits­quote bei bis zu 80 Prozent.

Refurbishing, die Wiederaufbereitung von Altgeräten, wie hier bei SELOCA, rückt in Zeiten von Lieferengpässen in den Fokus der ISP

Eine mittel- oder lang­fris­tige Prognose über die Entwick­lung der Liefer­situa­tion wagt kaum jemand, zu dyna­misch ist derzeit der Markt. Bislang konnten die Internet-Provider Auswir­kungen bei der Auslie­ferung an ihre Kunden vermeiden. „Aller­dings ist auch für uns absehbar, dass diese Situa­tion - sofern sie weiterhin andauert und die Liefe­rung nicht wieder hoch­gefahren wird - dazu führt, dass es bei der Auslie­ferung an Kunden zu Verzö­gerungen kommen wird", sagt die NetCologne-Spre­cherin. Einzig D-Link-Manager Thiel erwartet eine Entspan­nung im Markt für die Mitte des Jahres.

Router gibt es für zahl­reiche Anschluss-Tech­niken und auch für jeden Geld­beutel. Doch für mehr Funk­tionen muss der Inter­essent auch etwas tiefer in die Tasche greifen. Wir zeigen, worauf man beim Router-Kauf achten muss.