Kostenlose FAST-Channels bei Warner Bros. Discovery

YouTube setzt auf kura­tierte FAST-Chan­nels, nun folgt Warner Bros. Disco­very: Der Medi­enkon­zern bringt seine Inhalte in den USA unter anderem kostenlos zu Roku, im Angebot sind HBO-Premi­umse­rien wie "West­world".

HBO-Serienhits wie Westworld gibt es künftig bei Roku gratis

Foto: HBO Wer Premium-Serien wie West­world oder The Nevers schauen möchte, brauchte bislang ein HBO Max-Abo. Zumin­dest in den USA ist das nicht mehr zwangs­läufig nötig, denn Warner Bros. Disco­very bringt eigene FAST-Chan­nels auf Strea­ming­player von Roku.

Weitere Part­ner­schaften geplant

Die Koope­ration mit Roku ist für Warner Bros. Disco­very nur ein Auftakt. Alle kura­tierten Sender sind in den USA auch über weitere Partner wie Tubi verfügbar. Der US-Medi­enkon­zern will mit dem neuen Angebot vor allem auch Zuschauer errei­chen, die sonst kein Geld für einen Strea­ming-Dienst ausgeben können oder wollen. Ein regu­läres HBO Max-Abo kostet in den USA derzeit rund 16 Dollar pro Monat.

Foto: HBO Die Part­ner­schaften folgen, nachdem Warner Bros. Disco­very im Dezember mitteilte, dass mehrere Shows von HBO Max auslaufen – darunter die bereits genannten "West­world", und "The Nevers" sowie "Raised by Wolves" – um sie an FAST-Partner von Dritt­anbie­tern zu lizen­zieren. Auf dem Roku-Channel sollen die FAST-Kanäle von WBD im Früh­jahr 2023 starten und Titel aus dem gesamten Port­folio des Medi­enun­ter­neh­mens enthalten. Allein im Roku-Channel können Zuschauer dann auf rund 2000 Stunden On-Demand-Inhalte mit Hunderten von Warner Bros. TV-Serien und Filme sowie Doku­men­tationen und Shows zugreifen. Diese stammen unter anderem aus dem Katalog von HBO und HBO Max, Disco­very Channel, HGTV, Food Network sowie TLC.

Ähnli­ches Konzept bei Pluto TV

Auch Para­mount setzt seit einiger Zeit auf FAST-Chan­nels, aller­dings in erster Linie über die haus­eigene AVoD-Platt­form Pluto TV. Das Konzept erscheint für Medi­enkon­zerne attraktiv, um auch via Strea­ming vom Werbe­markt zu profi­tieren. Warner Bros. Disco­very dürfte mit der Stra­tegie einer Vermark­tung über Dritt­anbie­ter­platt­formen mehr Zuschauer errei­chen.

In Deutsch­land ist der Roku Channel mit kosten­freiem Original-Content derzeit noch nicht verfügbar, ein Start sollte aber auch hier­zulande nur eine Frage der Zeit sein. Roku hatte sein Hard­ware-Port­folio in den vergan­genen Monaten weiter ausge­baut, zuletzt brachte der kali­for­nische Hersteller von Strea­ming­playern eigene Smart-TVs in Koope­ration mit Metz Blue und TCL auf den Markt.

