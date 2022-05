Streaming: waipu.tv startet bei Roku

Fern­sehen auf Strea­ming-Sticks von Roku war bislang nur einge­schränkt möglich, doch das wird sich nun ändern. Der US-Hard­ware­her­steller hat eine umfas­sende Part­ner­schaft mit waipu.tv geschlossen. Demnach ist die waipu.tv-App noch in diesem Jahr auf allen Strea­ming-Geräten von Roku verfügbar.

Mit dem Update schließt Roku nun zu Konkur­renz­pro­dukten wie dem Fire TV-Stick oder Googles Chro­mecast auf.

TV-Strea­ming und VoD

waipu.tv läuft jetzt auch auf Roku

Foto: Roku Insge­samt bringt waipu.tv laut Mittei­lung 180 Fern­seh­kanäle und 30.000 VoD-Inhalte zu Roku. Beide Partner betonen, dass damit der Kabel- oder Satel­liten­anschluss für Roku-Nutzer über­flüssig wird. Markus Härten­stein, Vorstand bei der Exaring AG, Betreiber von waipu.tv, erläu­tert die Vorteile der Verein­barung: "Roku ist die Nummer 1 TV-Strea­ming-Platt­form in den USA, Kanada und Mexiko und seit Ende des letzten Jahres auch in Deutsch­land verfügbar. Wir sind davon über­zeugt, dass sich Roku auch in Europa sehr schnell etablieren wird. Da das Unter­nehmen Produkte entwi­ckelt, die stark auf die Kunden­bedürf­nisse ausge­richtet sind, ist Roku der opti­male Partner für waipu.tv. Wir erwarten mit der Zeit einen signi­fikanten Anstieg unserer Nutzer­zahlen."

"Es ist stets unser Ziel, unseren Nutzern die best­mög­liche Enter­tain­ment-Auswahl zu bieten, und mit waipu.tv fügen wir eine große Auswahl an lokal rele­vantem linearem und Catch-Up-Fern­sehen hinzu. Darüber hinaus können Verbrau­cher TV-Inhalte aufzeichnen und später ansehen. Wir sind begeis­tert von den Möglich­keiten, die diese Part­ner­schaft beiden Parteien bringen wird", erklärt Mirjam Laux, VP Inter­national Plat­form bei Roku, die Gründe für die Zusam­men­arbeit.

Konkur­renz lässt auf sich warten

Roku ist schon seit einiger Zeit auf dem deut­schen Markt vertreten, doch beim Thema TV-Strea­ming gab es bislang durchaus noch Verbes­serungs­bedarf. Vor allem Zattoo, Joyn aber zum Beispiel auch das IPTV-Angebot von 1&1 lassen auf sich warten. Dabei werden gerade diese Strea­ming-Ange­bote hier­zulande beson­ders rege genutzt.

Für Roku dürfte sich die Part­ner­schaft mit waipu.tv also durchaus auszahlen, denn nun wird eine wich­tige Lücke im Angebot geschlossen. Zumal waipu.tv auch zu den Anbie­tern mit dem größten linearen Pay TV-Angebot in Deutsch­land zählt. Abzu­warten bleibt, ob im Laufe des Jahres weitere Sonder­ange­bote mit Gutscheinen vermarktet werden.

Die Musik­strea­ming-Dienste Apple Music und TuneIn Radio sind seit kurzer Zeit auf Strea­ming-Hard­ware von Roku verfügbar.