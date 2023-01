Unter 18 Euro: Streaming-Player von Roku bei Aldi Nord

Beson­deres Angebot: Einer der Strea­ming-Player von Roku ist ab Anfang Februar beim Discounter Aldi Nord zum Sonder­preis von nur 17,99 Euro erhält­lich. Der Verkauf des Roku SE startet am 2. Februar und endet am 15. Februar 2023, solange der Vorrat bis dahin über­haupt reicht. Das Modell gibt es nur in den Filialen und nicht online.

Limi­tierte Auflage

Aldi Nord verkauft den Strea­ming-Player in limi­tierter Stück­zahl, es ist also schnelles Handeln gefragt. Der Stick ist gut geeignet für Nutzer, die etwa ihren älteren oder den Zweit­fern­seher auf den neuesten Stand bringen wollen oder deren Betriebs­system des Smart-TVs schon wieder veraltet ist, sodass gewisse Apps nicht oder nicht mehr verfügbar sind. Der Roku SE

Foto: Roku Der kompakte Player gewährt Zugriff auf zahl­reiche kosten­lose und kosten­pflich­tige Strea­ming-Chan­nels wie Netflix, Disney+ oder Para­mount+, aber auch Live-TV, beispiels­weise über Platt­formen wie waipu.tv, die Media­theken von ARD und ZDF sowie RTL+. Wie alle Roku-Strea­ming-Player wird auch der Roku SE vom Roku-Betriebs­system (OS) ange­trieben und bietet den Nutzern unter anderem einen indi­vidua­lisier­baren Start­bild­schirm, auf dem Lieb­lings-Chan­nels sortiert werden können sowie einer univer­sellen Suche über die wich­tigsten Appli­kationen.

So funk­tio­niert das Strea­ming mit dem Roku-Player

Um Filme, Serien, Nach­richten, Sport, Shows, Musik und mehr zu nutzen, können Nutzer das Gerät einfach mit dem mitge­lie­ferten HDMI-Kabel und Netz­kabel an ihren Fern­seher anschließen und anschlie­ßend eine Inter­net­ver­bin­dung herstellen. Im Liefer­umfang ist darüber hinaus eine Fern­bedie­nung enthalten, inklu­sive vier Kurz­befehl-Tasten für die Strea­ming-Chan­nels Netflix, Disney+, AppleTV und Spotify. Mit der kosten­losen "Roku Mobile App" kann das Gerät auch mit dem Smart­phone gesteuert werden. Über die Appli­kation kann der Player auch über Sprach­steue­rung bedient werden, Nutzer können auf diesem Weg etwa nach Lieb­lings­inhalten suchen.

Das Aldi Nord-Angebot im Schnäpp­chen-Check

Das Angebot bei Aldi Nord ist ein Schnäpp­chen, im Schnitt kostet der Roku SE knapp über 40 Euro und ist damit teurer als das Einstiegs­modell, der Stick Roku Express (Kosten: rund 30 Euro). Selbst als Gebraucht­gerät zahlen Kunden für den Roku SE beispiels­weise auf der Platt­form ebay noch mehr.

