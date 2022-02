Gerücht: Roku soll an eigenen Smart-TVs arbeiten

Angeb­lich lieb­äugelt Roku damit, im Smart-TV-Sektor Fuß zu fassen. Die Vorlieben poten­zieller Zuschauer habe man in den vergan­genen Wochen erör­tert. Wenig verwun­der­lich sollen die Fern­seher mit Roku OS daher­kommen.

Mit Roku soll es demnächst einen weiteren großen Player in der Welt der Smart-TVs geben. Eine renom­mierte Nach­rich­ten­agentur will von diesem Plan erfahren haben. Diesen Monat habe der US-ameri­kani­sche Konzern einer Test­gruppe verschie­dene Konzepte von schlauen Fern­sehern präsen­tiert. Hier­durch wollte man unter anderem favo­risierte Display­dia­gonalen und Preise evalu­ieren. Seit über einem Jahr erwägt Roku dem Bericht zufolge den Einstieg in das Smart-TV-Segment. Nach dem großen Erfolg der haus­eigenen Strea­ming-Produkte und des Betriebs­sys­tems Roku OS wäre das ein nach­voll­zieh­barer Schritt.

Roku könnte bald mit eigenen Fern­sehern locken

Wird Roku ein weiterer Smart-TV-Anbieter?

Roku Die vor 20 Jahren gegrün­dete, nord­ame­rika­nische Firma Roku ist hier­zulande vor allem durch seine Konkur­renz­pro­dukte zu Amazons Fire TV Sticks, Google Chro­mecast und Apple TV bekannt. Mit der Streambar hat der Konzern zudem eine inno­vative Symbiose aus Strea­ming-Gerät und Soundbar im Port­folio. Laut Busi­ness­insider (via Android Police) könnten sich das Angebot in naher Zukunft um Smart-TVs erwei­tern. Diesen Monat hätte Roku eine Fokus­gruppe getestet, denen verschie­dene Modelle, Features, Bezeich­nungen, Größen und Preis­punkte von schlauen Fern­seh­geräten präsen­tiert wurden.

Der Mode­rator der Fokus­gruppe soll den Teil­neh­mern erklärt haben, dass das Unter­nehmen plant, entspre­chende Produkte herzu­stellen. Bereits seit mehr als einem Jahr würde Roku über den Eintritt in den Smart-TV-Sektor nach­denken. Mögli­cher­weise über­nimmt die Herstel­lung ein Dritt­anbieter und die Geräte werden unter der Roku-Marke vertrieben. In den USA war Roku OS Berichten zufolge 2020 und 2021 das größte Smart-TV-Betriebs­system.

Umdenken durch neue Kunden-Präfe­renzen

Lange Zeit hinkten Smart-TVs den Strea­ming-Geräten hinterher. Sei es bei den Funk­tionen, der Benut­zer­ober­fläche oder der Arbeits­geschwin­dig­keit. Infol­gedessen entschieden sich viele Konsu­menten trotz cleverem Apparat für den Betrieb eines dedi­zierten Strea­ming-Geräts. Mitt­ler­weile haben die vorin­stal­lierten Smart-TV-Platt­formen wie Android TV, webOS oder Tizen aller­dings große Fort­schritte voll­zogen. Die Anzahl der User, welche die Smart-TV-Funk­tionen den Strea­ming-Boxen vorziehen, wächst. Dieser Trend könnte einer der Gründe von Roku für das Fern­seher-Geschäft sein. Amazon koope­riert unter anderem mit Grundig für Fire-TV-Fern­seher.

Ihren alten TV können Sie über Strea­ming-Geräte moder­nisieren.