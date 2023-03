Roku OS jetzt auch auf Smart-TVs von Coocaa

Der vor allem durch seine Strea­ming-Player bekannt­gewor­dene US-Hersteller Roku hat in dieser Woche weitere Smart-TV-Modelle mit seinem eigenen Betriebs­system vorge­stellt. Diese neuen Modelle sind in Zusam­men­arbeit mit Coocaa, einer Marke des TV-Herstel­lers Skyworth, entstanden und in den Größen 32 Zoll (81 cm), 40 Zoll (102 cm), 43 Zoll (109 cm), 50 Zoll (126 cm) und 55 Zoll (139 cm) verfügbar. Es handelt sich um Modelle im unteren Preis­seg­ment. Coocaa ist damit die dritte Marke in Deutsch­land, die das Betriebs­system Roku OS für ihre Smart-TVs nutzt.

Neue Modelle sind ab sofort verfügbar

Roku OS auf TVs der Marke Coocaa

Foto: Roku/Coocaa Die Roku TV-Modelle der Coocaa R3G- und R5G-Reihe sind ab sofort über diverse Online-Shops, wie unter anderem MediaMarkt, Saturn Otto und Kauf­land erhält­lich. Der Vertrieb der Fern­seh­geräte findet über die Metz Consumer Elec­tro­nics GmbH aus Zirn­dorf bei Nürn­berg statt.

Grund­sätz­lich verbindet alle Roku TV-Modelle laut Angaben des Herstel­lers eine große Enter­tain­ment-Auswahl, unab­hängig davon, ob die Zuschauer tradi­tio­nelles lineares Fern­sehen oder Strea­ming nutzen wollen. Der Home­screen bildet alle übli­chen TV-Eingänge und Strea­ming-Chan­nels ab und lasse sich zudem nach indi­vidu­ellen Wünschen einrichten. Roku hat den Tuner für Nutzer in Deutsch­land ange­passt und ermög­licht ihnen eine schnelle Verbin­dung zu den gängigen Empfangs­quellen Satellit, Kabel und Antenne.

Zugriff auf den Roku Channel Store

Mit einem Roku TV erhalten Nutzer Zugriff auf den Roku Channel Store, der Tausende kosten­lose und kosten­pflich­tige Strea­ming-Chan­nels bereit­hält. Um neue Unter­hal­tungs­ange­bote und Top-Chan­nels zu entde­cken, können Kunden die inte­grierte Univer­sal­suche nutzen, wobei die ange­zeigten Ergeb­nisse nach ihrem Preis sortiert sind. Kosten­freie Chan­nels stehen an vorderster Stelle.

Auch für die Coocaa R3G- und R5G-Reihe ist die kosten­lose App von Roku für mobile Endge­räte verfügbar, die Nutzern die Steue­rung ihres TVs von Smart­phone oder Tablet erlaubt. Darüber hinaus verspre­chen die Coocaa R3G und R5G-Roku-TVs Bild­qua­lität in Ultra-HD mit hoch­auf­lösenden Bildern und Unter­stüt­zung für HDR10 und HLG.

Roku TV startet zuvor bereits in Deutsch­land auf Geräten von TCL und Metz.