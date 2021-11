Roku: Drei Monate Apple TV+ ohne Aufpreis

Die kali­for­nischen Unter­nehmen Roku und Apple bieten Käufern eines Roku-Produkts vorüber­gehend einen Mehr­wert durch drei kosten­lose Monate Apple TV+. Somit erhalten Konsu­menten ausrei­chend Gele­gen­heit, die Serien und Filme des Strea­ming-Ange­bots zu sichten und sich von deren Qualität zu über­zeugen.

Dabei ist es egal, ob ein Roku Express, ein Roku Express 4K oder ein Roku Strea­ming Stick 4K erworben wird. Neben Apple TV+ unter­stützen die Medi­enplayer auch weitere popu­läre Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video und Disney+.

Apple TV+ ein Vier­tel­jahr zu Roku-Geräten geschenkt

Drei Monate Apple TV+ zum Roku-Player

Bild: Roku / Apple Wer noch auf der Suche nach einer Strea­ming-Lösung oder einer Alter­native zu Amazon Fire TV und Apple TV ist, könnte bei Roku fündig werden. Der US-ameri­kani­sche Anbieter hat mit dem Roku Express (29,95 Euro), dem Roku Express 4K (34,99 Euro) und dem Roku Strea­ming Stick 4K (58,99 Euro) drei Modelle im Port­folio. Eine über­sicht­liche Fern­bedie­nung gibt es dazu. Auf jener ist auch eine Taste für Apple TV+ vertreten, die Roku-Käufern jetzt Zugang zu drei Gratis-Monaten Unter­hal­tung gewährt. Norma­ler­weise schlägt das monat­lich künd­bare Apple TV+ mit 4,99 Euro zu Buche. Sie sparen also 14,97 Euro, wenn Sie den Dienst nutzen wollen.

Der Strea­ming-Dienst des iPhone-Schöp­fers hat hoch­karä­tige Stars an Bord, etwa Jason Momoa in der Aben­teu­erserie "See", Tom Holland im Drama "Cherry" und Jason Sudeikis in der Sitcom "Ted Lasso". Eben­falls empfeh­lens­wert ist die Science-Fiction-Serie Founda­tion.

So erhalten Sie die drei Gratis-Monate Apple TV+

In seiner Pres­semit­tei­lung verrät Roku weiter­füh­rende Infor­mationen zu der Aktion: So läuft diese noch bis zum 31. Januar 2022. Ein Roku-Account ist für die Akti­vie­rung, die bis Ende Januar erfolgen muss, erfor­der­lich. Um die Akti­vie­rung voll­ziehen zu können, erhalten die Kunden einen Code per E-Mail. Bis zum 4. Februar 2022 lässt sich die Probe­zeit von Apple TV+ einlösen.

Falls Sie doch nicht von dem Strea­ming-Portal über­zeugt sein sollten, denken Sie daran, recht­zeitig zu kündigen.

Übri­gens: Bis zum 22. Juli 2022 gibt es mit einer PS5 sogar sechs Monate Apple TV+ kostenlos.