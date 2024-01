ROG Phone 8 (Pro): ASUS-Gaming-Flaggschiffe am Start

Mit dem ROG Phone 8 und Phone 8 Pro bringt die ASUS-Submarke "Repu­blic of Gamer" alias ROG zwei neue Modelle an den Start, die nicht nur die Herzen enthu­sias­tischer Zocker höher schlagen lassen, sondern auch für Nutzer inter­essant sein dürften, die pure Geschwin­dig­keit lieben.

Futu­ris­tisches Design

Optisch unter­scheiden sich die beiden Modell­vari­anten auf den ersten Blick nur durch ihre Farb­gebung, die sich beim Pro-Modell auf "Phantom Black" beschränkt, während das Stan­dard­modell in "Rebel Grey" und "Phantom Black" zu haben ist. Das ROG Phone 8 erscheint in zwei Farbtönen

Bild: ROG / ASUS Das Gehäuse der Flagg­schiffe misst 163,8 mal 76,8 mal 8,9 mm und ist, was bei ROG-Phones als Premiere gilt, nach IP68-Zerti­fizie­rung wasser- und staub­dicht. Mit 225 g gehören die Handys nicht gerade zu den Leicht­gewichten.

Auf der Gerä­terück­seite des Phone 8 Pro befinden sich 341 winzige LEDs, die optional durch Anima­tionen über einge­hende oder verpasste Benach­rich­tigungen infor­mieren, während das Phone 8 durch ein beleuch­tetes Logo (Aura-RGB-Beleuch­tung) glänzt, das in verschie­denen Farben schil­lert.

Helles LTPO-AMOLED-Display mit Gorilla Glass Victus 2

Auf dem 6,78 Zoll großen Flexible-AMOLED-Display aus dem Hause Samsung, das mit 2400 mal 1080 Pixel auflöst, ist reich­lich Platz fürs Gaming. Dank einer Spit­zen­hel­lig­keit von 2500 Nits dürfte sich der Bild­schirm auch draußen bei stär­kerer Licht­ein­strah­lung gut ablesen lassen.

Die Bild­wie­der­hol­fre­quenz des LTPO-Screens bewegt sich im Alltags­gebrauch zwischen 1 und 120 Hz und packt bei kompa­tiblen Spielen sogar 165 Hz. Gorilla Glass Victus 2 schützt das Panel vor Krat­zern und Stößen. Unter dem Display verbirgt sich ein Finger­abdruck­sensor. LED-Beleuchtung auf der Rückseite des ROG Phone 8 Pro

Bild: ROG / ASUS

Drei­fach-Kamera und großer Akku

Die Haupt­kamera sitzt in einem eigen­willig geformten Modul, bei dem ROG die untere rechte Ecke wegge­lassen hat. Im Gegen­satz zum ROG Phone 7, bei dem das Modul noch recht­eckig war, schrumpft dieses auf ein Quadrat zusammen.

Das Element steht leicht aus dem Gehäuse hervor und beinhaltet einen 50-MP-Sony-IMX890-Sensor mit opti­scher Bild­sta­bili­sie­rung (IOS) und f/1.9-Blende, einen 13-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor mit f/2.2-Blende sowie ein 32-MP-Tele­objektiv, dem ein 3-facher opti­scher Zoom, ein bis zu 30-facher Digi­tal­zoom und eine f/2.4-Blende zu eigen ist. Durch Pixel-Binning wirft der Sensor maximal 8-MP große Fotos aus. Die 32-MP-Selfie­knipse sitzt in einem Punch-Hole im Display.

Ein 5500-mAh-Akku versorgt die Kraft­pakete mit Strom und lässt sich via USB-C kabel­gebunden mit bis zu 65 W und kabellos mit maximal 15 W aufladen.

Starke Gaming-Ausstat­tung mit SoC Cooling System Gen 2

Unter der Haube beider Modelle werkelt ein leis­tungs­starker Snap­dragon 8 Gen 3, dem beim Stan­dard­modell ein 12 GB großer LPDDR5X-Arbeits­spei­cher und 256 GB UFS-4.0-Flash-Spei­cher zur Seite stehen. Das Pro-Modell kommt mit wahl­weise 16 GB oder 24 GB RAM und einem 512 GB oder 1 TB fassenden internen Spei­cher.

Die Kühlung über­nimmt ein "SoC Cooling System Gen 2", das sich optional durch einen externen "AeroActive Kühler X" erwei­tern lässt, der zwei zusätz­liche Kontroll­tasten fürs Gaming ins Spiel bringt. Die Smart­phones lassen sich außerdem durch einen separat erhält­lichen "ROG Tessen Mobile Controller" in eine Hand­held-Gaming-Konsole verwan­deln. Das ROG Phone 8 Pro

Bild: ROG / ASUS Zwei Ultra­schall­sen­sor­bereiche (AirTrigger) auf der Seite der Mobil­tele­fone ermög­lichen zusätz­liche Funk­tionen wie das Repro­duzieren von Aktionen in bestimmten Spielen oder das Starten von Apps. Zur weiteren Ausstat­tung gehören Wi-Fi 7, 5G, erwei­tertes GPS, Blue­tooth 5.3, NFC und ein 3,5-mm-Audio­anschluss. "Dirac Virtuo for Head­phone" soll räum­lichen Klang auf die Kopf­hörer bringen. Werks­seitig läuft auf den Handys Android 14 mit der ROG-UI-Benut­zer­ober­fläche.

Preise und Verfüg­bar­keit

Die ASUS-ROG-Phone-8-Serie ist ab sofort vorbe­stellbar, mit Auslie­ferung will der Hersteller am 31. Januar beginnen. Das ROG Phone 8 soll dann 1099,99 Euro kosten, während das Pro-Modell mit 16 GB / 512 GB mit 1199,00 Euro zu Buche schlägt. Das ROG Phone 8 Pro mit 24 GB / 1 TB gibt es im Rahmen einer Vorbe­stell­aktion inklu­sive "AeroActive Cooler X" für 1499,00 Euro.

Auch Oppo schickt mit dem Find X7 Ultra ein leis­tungs­starkes Smart­phone ins Rennen, das über eine Dual-Peri­skop-Kamera verfügt. Mehr darüber erfahren Sie in einem weiteren Artikel.