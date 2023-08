Offiziell: Fahrerlose Taxis in San Francisco zugelassen

Die Robo­taxi-Firmen Waymo und Cruise dürfen ihren kommer­ziellen Betrieb in San Fran­cisco ausbauen.

Die Robo­taxi-Firmen Waymo und Cruise dürfen ihren kommer­ziellen Betrieb in San Fran­cisco ausbauen. Die kali­for­nische Behörde CPUC erlaubte ihnen in der Nacht zum Freitag, zahlende Fahr­gäste im gesamten Stadt­gebiet rund um die Uhr auch ohne einen Sicher­heits­fahrer zu beför­dern. Die Entschei­dung öffnet die Tür zur Einfüh­rung neuar­tiger Robo­taxis ohne Lenkrad und Pedale.

Waymo ist eine Schwes­ter­firma von Google, Cruise gehört dem Auto­riesen General Motors. Beide Unter­nehmen testen schon seit Jahren selbst­fah­rende Autos in San Fran­cisco. Aktuell sind ihre Fahr­zeuge zum Teil bereits ohne einen Menschen am Steuer unter­wegs. Nur Cruise durfte in diesem Fall aber Geld von Fahr­gästen nehmen - und das ledig­lich nachts.

San Fran­cisco als perfektes Test­feld

Waymo-Robotaxi auf den Straßen von San Francisco

Bild: picture alliance/dpa | Andrej Sokolow Cruise sieht San Fran­cisco als perfektes Test­feld zum Trai­ning von Robo­ter­auto-Soft­ware. Cruise-Chef Kyle Vogt betonte jüngst: "Wenn wir selbst­fah­rende Autos in einer Stadt wie San Fran­cisco mit ihrem Nebel, Hügeln und Verkehr fahren lassen können - werden sie so gut wie überall funk­tio­nieren."

Zahl­reiche Einwohner, die städ­tischen Verkehrs­betriebe und Taxi-Vertreter spra­chen sich vor der Entschei­dung gegen eine Auswei­tung des Robo­taxi-Betriebs aus. Zu den Argu­menten gehörte, die Wagen bremsten durch Soft­ware-Fehler oft den Verkehr und behin­derten Rettungs­fahr­zeuge. Die für Versor­gungs­dienste zustän­dige CPUC billigte die Auswei­tung der Dienste mit einer Mehr­heit von drei der vier anwe­senden Kommis­sions­mit­glieder.

Cruise und Waymo benutzten aktuell zu selbst­fah­renden Autos umge­baute Elek­tro­fahr­zeuge, bereiten aber Robo­taxis ohne Lenkrad und Pedale vor. Auch die inzwi­schen zu Amazon gehö­rende Firma Zoox will solche Fahr­zeuge auf die Straße bringen.

In unserem Podcast hören Sie: Das leisten Android Auto und Apple CarPlay.